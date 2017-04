2017-04-14 19:04:00.0

Vöhringen Jogging-Runde wird zum Horrortrip

Ein Unbekannter sticht auf einen Sportler ein. Der Täter ist auf der Flucht.

Eine abendliche Jogging-Runde ist am Mittwoch für einen 25-jährigen Sportler in Vöhringen zum Albtraum geworden: Der Mann wurde von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert und dabei verletzt. Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. Der Angreifer konnte allerdings bislang nicht gefunden werden. Die Ermittler beschreiben den mutmaßlichen Täter wie folgt: Etwa 1,90 Meter groß, schlank und dunkelhäutig, er trug am Mittwochabend eine graue Hose und einen grauen Kapuzenpulli. Die Kleidung dürfte aufgrund der Attacke blutverschmiert sein, heißt es weiter.

Der Läufer war gegen 22.20 Uhr auf dem Radweg neben der Kreisstraße NU14 unterwegs, als er eine Person auf dem Boden liegen sah. der Jogger stoppte, näherte sich dem anscheinend leblosen Mann, beugte sich zu diesem herunter und berührte ihn. Plötzlich bewegte sich der andere und stach mit einem Messer auf den verdutzen Helfer ein. Der völlig überraschte und wehrlose Jogger erlitt Wunden am Oberkörper, heißt es im Polizeibericht. Nach der Tat konnte der Angreifer unerkannt entkommen. Der verletzte Jogger hielt ein Auto auf der nahen Kreisstraße an und ließ sich in ein Krankenhaus fahren.

Die Polizei löste eine große Suchaktion aus: Zahlreiche Beamten und auch ein Hubschrauber waren im Einsatz. Der Angreifer wurde jedoch nicht entdeckt, er ist weiter flüchtig. Man nehme den Vorfall sehr Ernst, hieß es auf Anfrage aus dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten. Sprecher Christian Eckel warnte zugleich vor Panikreaktionen: Jogger sollten sich bis auf Weiteres nicht abschrecken lassen. Einen vergleichbaren Fall habe es in der jüngeren Vergangenheit nicht gegeben.

Wer draußen unterwegs sei und jemanden auf dem Boden liegen sehe, solle bei Bedenken den anderen zunächst aus einiger Entfernung ansprechen und bei Bedarf über ein Mobiltelefon einen Notruf absetzen, rät der Illertisser Polizeichef Franz Mayr. (caj)

Kontakt: Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen.