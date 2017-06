2017-06-09 15:00:00.0

Ulm Jugend forscht: Topplatzierung für Ulmer Tüftler

Drei Jugendliche belegen den fünften Rang beim Bundeswettbewerb. Sie geben Tipps für erfolgreiche Projekte. Von Christoph Kölle

Mit zwölf Jahren schon forschte der heutige Abiturient Jannik Münz an seinem ersten Projekt. Heute, fünf Jahre und einige Projekte später, hat sich wenig an seinem Forscherenthusiasmus geändert. Im Gegenteil: Jannik sowie zwei seiner Freunde, Gymnasiast Lukas Bohnacker, 16, und Zerspanungsmechaniker Marc Engelhard, 20, erhielten vergangenes Wochenende sogar den Sonderpreis für zukunftsorientierte Technologien sowie die Auszeichnung zum fünften Platz beim Bundeswettbewerb Jugend forscht für ihr aktuelles, gemeinsames Projekt. Bei dem Wettbewerb konnten sie sich gegen fast alle 2400 angemeldeten Technikprojekte durchsetzen. „Das ist eine ganz schöne Leistung“, sagt Janniks Vater stolz.

Über die letzten zwei Jahre hat das Trio viel Zeit investiert, um eine Software zur Echtzeitsteuerung für eine Fünf-Achs-Fräsmaschine zu entwickeln. Beim Fräsen wird mithilfe von rotierenden Schneidewerkzeugen Material von einem Werkstück abgetragen, um es in die gewünschte Form zu bringen. Bislang musste vor dem Fräsvorgang die Geschwindigkeit der Fräse manuell eingestellt werden. Die Technik der drei Erfinder passt die Geschwindigkeit nun automatisch an die jeweilige Bearbeitungssituation an. „Dadurch spart man Zeit, während eine längere Haltbarkeit des Fräsers gewährleistet ist“, erklärt Jannik.

ANZEIGE

Entstanden ist das Projekt in Kooperation mit dem Schülerforschungszentrum (SFZ), über das sich die Jungs gefunden haben, und der in Ulm ansässigen Firma Ulrich Medical, bei der Janniks Vater arbeitet. Die Aufgaben innerhalb des Teams sind gut aufgeteilt: Jannik ist der Theoretiker und Mathematiker. Lukas sowohl Elektroniker als auch Informatiker, während Marc der Praktiker sowie ruhige Geist der Truppe ist. Er holt die beiden anderen, wenn nötig, wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. „In dieser Unterschiedlichkeit liegt auch das Erfolgsrezept der Drei“, sagt Janniks Vater, „sie sind alle aufeinander angewiesen.“ Dadurch könne jeder genau das machen, worin er selbst am Besten ist. Auch in ihrer Freizeit sind die Nachwuchsforscher ausgesprochene Technikfans. Lukas hat sich beispielsweise ein eigenes Gokart gebaut. Marcs zweite Leidenschaft ist die Feuerwehr, während sich Jannik zusätzlich sehr für das Klettern begeistert. Auch die Berufswünsche der Drei liegen im technischen Sektor. Lukas, der vier Programmiersprachen beherrscht, kann sich eine Zukunft in der Softwarebranche vorstellen. Marc möchte eine Weiterbildung zum Techniker machen. Ob studieren für ihn in Frage kommt, weiß er noch. Jannik dagegen beginnt im Sommer ein CSE-Studium in Ulm. „Dabei geht es um Computersimulationen und viel Mathe“, sagt er.

Für alle Jungforscher, die zukünftig Interesse daran haben, selbst einmal bei Jugend forscht teilzunehmen, empfiehlt das Trio dranzubleiben, Spaß bei der Forschung zu haben und das SFZ. Dort habe man gute Möglichkeiten und die nötige Betreuung, um ein eigenes Forschungsprojekt erfolgreich auf die Beine zu stellen. Das liegt ebenso im Sinn des SFZ, das sich wünscht, weiterhin Schülerprojekte angemessen fördern zu können. Bestenfalls in Kooperation mit verschiedenen Firmen. Und wer weiß, vielleicht steht bereits eine weitere Erfindung junger Tüftler aus der Region in den Startlöchern, die bei Jugend forscht in den nächsten Jahren ebenfalls eine Topplatzierung erreichen kann.