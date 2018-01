2018-01-05 07:00:00.0

Senden Jugendliche schlägt 13-Jähriger ins Gesicht

Zwei Mädchengruppen geraten in Senden aneinander. Dabei fliegen die Fäuste. Von Carolin Oefner

Schlägerei unter Mädchen in einem Schnellrestaurant: So eine Meldung geht bei der Polizei in Senden nicht alle Tage ein. Am Mittwoch sind deshalb drei Polizeistreifen in Richtung der Sendener Mc-Donald’s-Filiale in der Germanenstraße ausgerückt. Zwei Mädchengruppen waren aneinandergeraten.

Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 18.15 Uhr zum Streit zwischen den beiden Gruppen. Die Sendener Streifen rückten aus, um die Streitenden zu trennen und den Sachverhalt zu klären. Doch vor Ort trafen die Beamten nur noch die eine Gruppe um ein 13-jähriges Mädchen an, das verletzt wurde. Die 13-Jährige klagte über Kopfschmerzen, sie erlitt Kratzer im Gesicht.

Sie erzählte, dass sie sich mit einem anderen Mädchen in dem Schnellrestaurant getroffen habe, weil die beiden sich nach einer zurückliegenden Beleidigung aussprechen wollten. Dieses Gespräch verlief aber augenscheinlich nicht wie gewünscht. Denn das andere Mädchen verließ dabei das Lokal und verständigte eine 16-Jährige aus Neu-Ulm. Diese kam und brachte zudem Freundinnen zur Unterstützung mit.

Dann sei alles ganz schnell gegangen, schildert das Opfer: Die 16-Jährige schlug der 13-Jährigen mehrmals ins Gesicht. Zudem beteiligen sich umstehende Jugendliche an der Prügelei, weswegen es zu einem Gerangel kam.