2017-05-10 00:33:06.0

Junge Musiker zeigen ihr Talent

Konzert der Holz- und Blechbläser

23 Musikstudenten bieten eine faszinierende Klangvielfalt – doch das Interesse daran ist gering. So geschehen jetzt in Babenhausen.

Die wenigen Besucher, die das im Rahmen der Babenhauser Kulturtage veranstaltete Konzert der Holz- und Blechbläser der Krumbacher Berufsfachschule für Musik im Theater am Espach erlebten, konnten einen musikalischen Höhepunkt nach dem anderen genießen. Angefangen beim Barock bis hin zu Werken zeitgenössischer Komponisten und Hip Hop boten die jungen Leute, die eine Berufsmusikerlaufbahn anstreben, bewundernswerte Leistungen auf hohem Niveau.

Während ein großes Blechbläserensemble Teile aus Henry Purcells Semi-Oper „The Fairy Queen“ zum Klingen brachte, widmete sich ein Saxofonquartett Johann Sebastians tanzartigem Theaterstück „Badinerie“ sowie ein tiefes Blechbläserquintett einer „Sonata“. In der musikalischen Suite „Karneval der Tiere“ setzten Saxofone die Eigenheiten der einzelnen Tiere gekonnt in Töne um. In der Komposition „Le Basque“ von Marin Marais konnte der Zuhörer erleben, wie feurig tiefe Blechblasinstrumente klingen können.

Nach der Pause zeigten sich die Musikstudenten in modernen Werken voll in ihrem Element, zum Beispiel in Jim Parkers Suite „A Londoner in New York.“

Mit dem Ohrwurm „Nackert“ von La Brass Banda bot die Hip-Hop Brass Band der Berufsfachschule für Musik eine einzigartige Show und ließ einen gewissen Schwung auf ihr Publikum überspringen. Auch im Song „Liebe“ der Münchner Brass Band Moop Mama ging im Theatersaal die Post ab. (clb)