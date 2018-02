2018-02-10 00:32:15.0

Entwicklung Junge Schützen verwalten sich jetzt selbst

Herrenstetter wollen Jugendarbeit verbessern und wagen den nächsten Schritt

Der Schützenverein Herrenstetten geht in der Jugendarbeit ganz neue Wege – und die sollen für die Zukunft des Vereins neue Perspektiven öffnen. Denn neu ist nun, dass sich die Vereinsjugend nach einer Neufassung der Vereinssatzung selbst verwalten kann. Der Sprung in die Selbstständigkeit ist auch auf Anhieb geglückt. Zum ersten Mal hat die Schützenjugend ihr Führungsgremium selbst gewählt: Zum Jugendleiter wählten die Nachwuchsschützen Lukas Haak. Das Amt des Stellvertreters wird Martin Egg wahrnehmen. Das neu geschaffene Amt der Jugendsprecherin wird Rosina Koch während ihrer ersten Amtsperiode mit Leben erfüllen. Zur stellvertretenden Jugendsprecherin wurde Julia Moosmann gewählt. Der Vorsitzende Thomas Haak sagte während der Mitgliederversammlung im Schützenheim, dass die Jugendordnung und die Selbstverwaltung der Schützenjugend einen wichtigen Schritt für das Fortbestehen des Vereins darstellen. Ohnehin steckt der Herrenstetter Schützenverein viel Engagement in die Vereinsjugend: Derzeit umfasst die Jugendgruppe sieben Schüler – im Alter von sechs bis 13 Jahren – und neun Jugendliche unter 18 Jahren. Der Vorsitzende sagte, der Verein habe in den vergangenen drei Jahren mehr als 10000 Euro in die Jugendarbeit investiert. Durch die Satzungsänderung samt Jugendordnung soll es künftig möglich sein, dass hierfür auch Fördergelder und Zuschüsse beantragt werden können. Letztlich soll die Selbstverwaltung vor allem den Schülern und Jugendlichen ermöglichen, ihr Hobby engagiert, motiviert und selbstbestimmt zu gestalten. (sar)