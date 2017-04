2017-04-21 00:34:39.0

Junger Pianist im Barocksaal

Janis Pfeifer aus Ulm gastiert in Illertissen

Mit Janis Pfeifer aus Ulm bietet der Freundeskreis Kultur im Schloss wieder einem jungen Pianisten ein Forum in Illertissen. Er tritt am Samstag, 22. April, im Barocksaal auf. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Pfeifer wurde 1993 in Ulm geboren und studiert seit 2011 an der Musikhochschule Stuttgart. Der Pianist errang im Jahr 2011 in der Kategorie Klavier Solo einen ersten Preis mit Höchstpunktzahl beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Als Solist konzertierte er unter anderem mit den Neubrandenburger Philharmonikern und dem Philharmonischen Orchester der Stadt Ulm. 2013 förderte ihn Yamaha im Rahmen eines Deutschland-Stipendiums, 2015 erhielt er das Bayreuth-Stipendium des Richard-Wagner-Verbands. Er trat 2012 im Rahmen der Reihe „Junge Elite“ bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern auf und spielte 2014 als Stipendiat der Akademie Kammermusik und Komposition auf dem Heidelberger Frühling. 2015 folgte sein Debüt auf dem Podium Festival Esslingen. (lor)

Buch&Musik unter Telefon 07303/928464, Traffiti Center Ulm unter 0731/1662167, Fritz Unglert, 07303/7257 oder der Abendkasse