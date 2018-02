2018-02-05 13:19:00.0

Kettershausen Kabarettistin Johanna Hofbauer bringt Kettershauser Frauen zum Lachen

Kabarettistin und Mundartautorin Johanna Hofbauer hat ihr Publikum in Kettershausen zum Lachen gebracht. Von Claudia Bader

Der „glumpige Donnerstag“ steht kurz bevor und viele weibliche Faschingsfans wissen schon genau, wie und in welchem Kostüm sie diesen Tag in der sogenannten fünften Jahreszeit feiern wollen. Die Besucherinnen des Frauenfrühstücks, der vom Obst- und Gartenbauvereins Kettershausen-Bebenhausen organisiert wurde, erhielten dafür schon einige humorige Anregungen. Denn in einer „nagelneuen“ Mundartgeschichte ließ die Ostallgäuer Autorin und Kabarettistin Johanna Hofbauer ihre „Testzuhörerinnen“ an einem solchen Faschingserlebnis teilhaben.

Aber auch mit vielen weiteren, aus eigener Feder stammenden Geschichten und Gedichten strapazierte die Mundartdichterin, die aus dem Weiler Eschenau bei Unterthingau anreiste, die Lachmuskeln der zahlreichen Besucherinnen im Kettershauser Schützenheim. Unter dem Motto „Frau und Mann – wia passt des zam?“ hielt sie ihr Publikum ununterbrochen in Stimmung.

Bei den aus dem Alltag gegriffenen, selbstironisch und in überspitzter Form vorgetragenen Reime über Missgeschicke – zum Beispiel über eine Zimmerverwechslung am Hüttenabend, einen Hallenbadbesuch oder ein Missgeschick am Fronleichnamstag – konnte man der Mundartautorin nur zustimmen: „So dumm kann’s laufa.“

Nachdem sich Hofbauer bei ihrer Freundin Anneliese am Telefon ohne Punkt und Komma über den Alltag mit ihrem Rentner-Ehemann beklagt hatte, servierte sie mit einem Aufsatz über ihr Lieblingstier, das Schwein, interessante und amüsante Erkenntnisse über die „Emanzipation der Sauen“.

Sowohl der rege Besuch als auch der abschließende Applaus zeigten, dass der Vorstand der Kettershauser Gartler um die neue Vorsitzende Martha Frommel mit dieser Veranstaltung einen Volltreffer gelandet hat.