2018-02-09 00:34:44.0

Käppelesräuber übernehmen die Macht

Narrenzeitung erscheint in Bellenberg

Wer durch Bellenberg fährt, kann den Narrenbaum der Käppelesräuber vor dem Rathaus sehen – untrügliches Zeichen dafür, wer nun das Sagen hat. Für alle, die das schwarz auf weiß wissen wollen, liegt in Schreibwarenladen Butterfly und Brunnenapotheke die neueste Ausgabe von „Narro Bellamonte“ auf. Am Samstag ziehen die Käppelesräuber durch den Ort, um ihre Zeitung selbst auszutragen. Sie ist gegen eine Spende zu haben, welche Rotkreuzjugend und Kinderfeuerwehr in Bellenberg zugutekommt.

Auch in der 21. Ausgabe kommentieren die Autoren das Leben in Bellenberg. Zum Beispiel aktuell die Lehmtransporte, in einer völlig neuen Sicht: Es wird befürchtet, durch die täglich anfallenden 900000 Tonnen Lehm aus Baden-Württemberg könnte „Bayern östlich der Iller zu schwer werden“. „Dadurch dreht sich die Erde schneller, die Tage werden kürzer und es könnte sogar die Iller kippen“, lauten die Bedenken. Doch Wissenschaftler beruhigten, Jahrhunderte sei in Bellenberg Lehm gewonnen worden, der werde eben wieder aufgefüllt. Die Experten würden raten, dass die Lastwagen auf der Rückfahrt Bellenberger Ziegel mitnehmen sollten – zum Ausgleich. „Mit den Steinen könnte man dann den Stuttgarter Bahnhof oben bauen. Das wäre billiger und ginge viel schneller, da es mit Stuttgart 21 sowieso nicht klappt.“

Die Narren empfehlen auch einen Nachtwächter für die Heimkehrer vom Gasthaus Traube, falls sie wackelig auf den Beinen sind. „Viele trinken ein wenig über den Durst und haben dann so ihre Probleme, wieder den richtigen Weg nach Hause zu finden“, schreibt die Redaktion von „Narro Bellamonte“. „Das wäre ein Luxus, den dann nur Besucher der Bellenberger Traube genießen“, so der närrische Autor.

Stets auf Traditionspflege bedacht, wollen die Narren dem Kindergarten die Vorarbeit zum Martinsumzug erleichtern. Denn häufig fehlte das passende geduldige Pferd. Die Lösung der Käppelesräuber für Bellenberg lautet: „Das künstliche Pferd vom Apotheker! Es bekommt einfach an jeden Huf einen Rollschuh.“ So lasse es sich beim Martinsumzug durch die Straßen ziehen. „Lieber Herr Dr. Henle, denken Sie doch mal darüber nach und helfen Sie unzähligen Erzieherinnen im Umkreis“, appellieren die Narren an Pferdehalter Henle. (lor)