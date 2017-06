2017-06-19 07:00:00.0

Kellmünz Kaiserwetter über Kellmünz

Strohhüte kamen bei Jahrmarkt-Besuchern besonders gut an. Und dieses Jahr gab es sogar eine Besonderheit. Von Armin Schmid

Ein volles Programm und Kaiserwetter schufen dieses Jahr ideale Bedingungen für das Kellmünzer Marktfest und den Jahrmarkt. Strahlend blauer Himmel, viele, dicht beieinanderstehende Stände und mehrere tausend Besucher waren die Erfolgszutaten eines gelungenen Festes.

Die diesjährigen Verkaufsschlager im Sortiment waren schnell ausgemacht: Die Besucher drängten sich zu Eis, kühlen Getränken, Sonnenschirmen und Kopfbedeckungen. „Bei diesem Wetter sind Strohhüte der Renner“, betonte Guido Schwarz, der über viele Jahre Stammbeschicker war und nun nach drei Jahren Abwesenheit wieder auf dem Kellmünzer Markt vertreten ist.

Als Besonderheit präsentierte er handgemachte Panama-Hüte, die aus Palmblätter geflochten werden und bis zu 2000 Euro kosten können. Letztlich waren es die noch vertretbare Größe des Marktes, die besondere Atmosphäre und die Tatsache, dass alle Artikel ausgewogen vertreten sind, die den Markthändler zur Rückkehr auf den Kellmünzer Jahrmarkt bewogen haben.

Ein Indiz für die vielen Besucher lieferte auch der Tombola-Stand des Obst- und Gartenbauvereins. Vorsitzender Erich Traub berichtete, dass die Lose bereits vor 12 Uhr ausverkauft waren. Dieses Jahr gab es außerdem eine Besonderheit: Im Festzelt am Dorfbrunnen ehrte Bürgermeister Michael Obst den Hauptmann der Patenkompanie für seine engagierte Mitarbeit zum Erhalt und der stetigen Intensivierung der Patenschaft. Und so übergab der Bürgermeister die Goldene Ehrenmedaille des Marktes Kellmünz an Major Tobias Lanzerath.

Neben dem Marktfest und dem Jahrmarkt war auch ein Flohmarkt geboten sowie eine Aufstellung der Patenkompanie.