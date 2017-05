2017-05-16 11:00:00.0

Illertissen Kammerchor führt Bach-Messe auf

Illertisser Ensemble unter Markus Hubert feiert 15-jähriges Bestehen. Was die Zuhörer an diesem Tag erwarten wird. Von Regina Langhans

Seit 15 Jahren bereichert der Kammerchor St. Martin in Illertissen die Szene der klassischen Musik. Am Samstag, 20. Mai, führt das auf 25 Köpfe gewachsene Ensemble unter Leitung von Markus Hubert die H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) auf. Es ist die einzige vollständige Messvertonung des weltberühmten Komponisten und sie geht den großen geistlichen Kompositionen des 19. Jahrhunderts voraus. Das Konzert in der Stadtpfarrkirche in Illertissen beginnt um 19 Uhr.

Der Chor wird unterstützt von Mitgliedern des Kammerorchesters St. Martin. Als Solisten wirken zudem mit: Magdalena Dijkstra (Sopran), Barbara Raiber (Alt), Gábor Molnar (Tenor) und Maximilian Lika (Bass).

Mit Markus Hubert wurde die Stelle des Kirchenmusikers in St. Martin vor 15 Jahren erstmals hauptamtlich besetzt. Damals gab es „nur“ den Kirchenchor. Für den neuen Organisten und Dirigenten war die Gründung eines Kammerchors – Termin war am 21. April 2002 – die logische Folge seiner musikalischen Arbeit. „Nicht jede Kirchenmusik eignet sich für den großen Chor“, sagt Hubert.

Über die Jahre habe sich gezeigt, dass sich nur wenige Mitglieder des Kirchenchors am Ensemble beteiligten. Stattdessen kämen die Sänger aus der ganzen Region. Die Chorliteratur beinhaltet anspruchsvolle Werke aus Spätrenaissance und Frühbarock, etwa von Heinrich Schütz oder Giovanni Pierluigi da Palestrina. Das Repertoire reicht ins 20. Jahrhundert mit modernen Klassikern und auch Jazz. Aufgeführt wird A cappella, mit Instrumentalbegleitung oder mit Unterstützung von Gastsolisten.

Bei der H-Moll-Messe handelt es sich um Bachs letztes großes Vokalwerk. Sie vereint mehrere eigenständige Kompositionen, teils für die Kirche. Bachs Messe sprengt den Rahmen eines Einsatzes im Gottesdienst: Daher wird der Grund ihres Entstehens im Ideellen, wenn nicht gar im Sinne eines theologisch-musikalischen Vermächtnisses gesehen, das Bach in den letzten Lebensjahren der Welt schenkte. (lor)

Kartenvorverkauf: Buch und Musik. Telefon 07303/928464, Pfarrbüro: Telefon 07303/3021, sowie Restkarten: Abendkasse