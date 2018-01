2018-01-12 00:33:11.0

Konzert Kammermusik im Theater

Illertisser Orchester gastiert am Espach

Das Kammerkollegsorchester des Gymnasiums in Illertissen tritt Sonntag, 28. Januar, im Theater am Espach in Babenhausen auf. Der Kammermusikabend, unter Leitung von Peter Hupfer, beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Auf dem Programm stehen die „Antiche danze ed arie per liuto“ – zu deutsch: alte Tänze und Weisen für Laute – des italienischen Komponisten Ottorino Respighi (1879- 1936). Sie sind Teil einer Reihe von Orchestersuiten, wobei der Komponist Übertragungen sogenannter Lauten- und Gitarrentabulatoren des 16. und 17. Jahrhunderts aufgriff, die der italienische Musikwissenschaftler Oscar Chilesotti (1848- 1916) herausgegeben hat. Zu hören gibt es also Renaissancemusik auf modernen Instrumenten.

Weitere Stücke sind die Suite Nummer 1 des Musicals „Cats“ (Weber/Osborne) sowie Ohrwürmer aus „Forrest Gump“ und „Indiana Jones“ stehen auf dem Programm. Das Streichorchester gastiert nicht zum ersten Mal in Babenhausen – und das Publikum darf sich auf einen abwechslungsreichen Cross-over-Abend freuen. (lor)