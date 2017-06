2017-06-27 00:34:28.0

Sommerkonzert Kammerorchester spielt Musik der Wiener Klassik

Werke von Haydn und Beethoven sind am 2. Juli im Brunnenhof von St. Martin zu hören

Auf einen Sommerabend mit Musik der Wiener Klassik kann sich freuen, wer am Sonntag, 2. Juli, um 20 Uhr in den Brunnenhof von St. Martin in Illertissen kommt. Dort führt das Kammerorchester der Pfarrei unter der Leitung von Kirchenmusiker Markus Hubert Werke von Haydn und Beethoven auf.

Mittelpunkt des Programms ist das Trompetenkonzert in Es-Dur von Joseph Haydn. Die dem Trompeter Anton Weidinger gewidmete Komposition ist das erste Solostück für die von ihm konstruierte Klappentrompete. Haydn schöpfte in seinem Werk die neuen klanglichen Möglichkeiten aus, die über die Naturtonreihe hinausgehen. Die Klappentrompete konnte sich nicht durchsetzen, doch mit dem anspruchsvollen Konzert können Solisten auch heute noch glänzen. In Illertissen übernimmt Karl Seitz den Solopart. Er studierte am Leopold-Mozart-Konservatorium in Augsburg und der Musikhochschule München und spielt bei den großen Konzerten des Kammerorchesters stets die erste Trompete.

ANZEIGE

Das Orchester wird an diesem Abend noch eine weitere Komposition Haydns spielen: die 1785 entstandene Symphonie Nr. 83 in g-Moll mit dem Beinamen „La Poule“ (Das Huhn). Dieser kam jedoch erst später auf und bezieht sich auf das zweite Thema des ersten Satzes, das an das Gackern eines Huhnes erinnern soll. Das dritte Werk des Abends ist die berühmte fünfte Symphonie in c-Moll von Ludwig van Beethoven, die 1808 uraufgeführt wurde.

Bei schlechtem Wetter findet die Serenade in der Kollegsaula statt. Auskunft dazu gibt es am Konzerttag unter www.pg-illertissen.de/kirchenmusik oder der Telefonnummer 0179/5135933. (ewig)

Karten gibt es bei Buch und Musik, Telefon: 07303/928464 und im Pfarrbüro, Telefon: 07303/3021. Restkarten gibt es an der Abendkasse.