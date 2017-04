2017-04-20 07:00:00.0

Vöhringen Karussells und Autoscooter sind ihr Leben

Trotz starker Konkurrenz von Playstation und Co. setzt Familie Böhm nach wie vor auf Fahrgeschäfte vom alten Schlag. Reich werden kann man damit allerdings nicht. Von Ursula Katharina Balken

Eisiger Wind fegt über den Platz und hebt die Zeltplane über dem Autoscooter an, die sich leicht in die Höhe wölbt. Schneeflocken wirbeln durch die Luft. Die Buden, an denen gebrannte Mandeln und kandierte Früchte angeboten werden, haben die Läden geschlossen. Die Sitze am Kettenkarussell hängen schlaff herunter, bewegen sich allenfalls leicht im Wind, nichts dreht sich, auch das Kinderkarussell steht. Das Frühlingsfest auf dem Platz vor dem Cardijn-Haus in Vöhringen fiel reichlich frostig aus. Entsprechend ist die Stimmung bei Familie Böhm aus Neu-Ulm, die mit ihrem Start in die Saison in Vöhringen beginnen wollte.

Chef des Fahrgeschäftes und Autoscooter-Betriebes ist Willy Böhm. Der 71-Jährige sitzt in seinem kleinen, leicht zugigen Häuschen, direkt an der Fahrbahn des Autoscooters. An normalen Geschäftstagen werden durch ein kleines Fenster Euro geschoben und Chips und Karten hinausgereicht. Das Einzige, was jetzt vor dem Patriarchen der 15-köpfigen Familie liegt, ist ein großes, weißes Blatt. Die Zahl 700 Euro springt ins Auge. „Kosten des TÜV für den Autoscooter, eine Überprüfung, die alle zwei Jahre fällig wird“, sagt Willy Böhm und eine gute Portion Lethargie schwingt in seiner Stimme mit. Ganz schön teuer! Wenn man an drei Tagen gerade mal 300 Euro eingenommen hat, ist das eine Menge Geld. Sein Blick geht nach draußen. „Das Wetter ist eine Katastrophe.“

ANZEIGE

Böhms haben ihr Frühlingsfest an der Wasserachse beim Wolfgang-Eychmüller-Haus geplant. Als die Vorbereitungen liefen, war man in Hochstimmung, fantastisches Frühlingswetter, tolle Temperaturen – das könnte ein vielversprechender Saisonbeginn werden. Die Werbung lief an.

„In Vöhringen wurden wir willkommen geheißen und die Stadtverwaltung zeigte sich sehr entgegenkommend“, sagt Willy Böhm. So also war Freude angesagt. Bis die ersten Meldungen kamen, dass an Ostern ein Kälteeinbruch zu erwarten sei. Absagen? „Das geht nicht, wir waren dabei aufzubauen“, erklärt Ronny Böhm, ein Sohn der Familie. Er kommt von draußen, seine Hände tief in den Taschen des Anoraks vergraben. „Niemand konnte trotz des Monats April damit rechnen, dass es noch mal Winter werden würde. In Freudenstadt im Schwarzwald hab‘ ich einen Freund im gleichen Geschäft, der hat auf seinen Karussells 20 Zentimeter Schnee.“

Die Tür zum Kartenhäuschen öffnet sich und Sohn Nicolai kommt herein. Thema ist das Wetter, aber Besserung ist nicht in Sicht. „Die Kälte ist nicht das Schlimme, es ist die Nässe. Es gibt ja auch Herbst- oder Weihnachtsmärkte, an denen es kalt ist. Nur regnen darf es nicht. Dann bleiben die Menschen lieber im Trocknen zu Hause.“

Nicolai Böhm liebt die Tradition der Fahrgeschäfte, wenngleich er auch nicht sehr optimistisch in die Zukunft blickt. „Handy und Playstation sind Konkurrenten geworden.“ Er ist ein guter Beobachter. „Wir setzen ja sehr auf Familien, aber die Deutschen kaufen ihren Kindern ein Ticket für eine Fahrt, das war’s dann. Türkische Familien kaufen gleich drei oder vier Fahrkarten. Und dann dürfen die Mädchen und Buben eben öfter fahren.“ Aber mit dem Risiko des Wetters muss man eben leben, wenn man Traditionen liebt. Und Fahrgeschäfte sind nun mal eine Tradition. Daran hält Familie Böhm auch fest.

„Alle aus unserer Familie sind in der Saison beschäftigt“, sagt Nicolai. „Ich hatte meinem Sohn mit Blick auf die Zukunft eine Lehre empfohlen, aber er wollte nicht, baute sich einen Stand fürs Ballwerfen und ist jetzt mit im Geschäft.“ Dafür hat der Papa größtes Verständnis. „Ich habe mal versucht, über die Wintermonate als Lkw-Fahrer zu arbeiten, aber das war nichts für mich. Ich liebe die Abwechslung, das Wandern von einer Stadt zur anderen, da gibt es immer etwas Neues. Und es ist ein Stück Freiheit.“ Aber sie hat ihren Preis. Luxus kann man sich nicht leisten. Markengarderobe für Kinder – geht nicht und mancher anderer Wunsch kann ebenfalls nicht erfüllt werden.

Kinder von Fahrgeschäften sind Wanderschüler. Dafür gibt es eigenes Unterrichtsmaterial. „Das kommt vom Schulamt“, erklärt Nicolai Böhm. Aber da gibt es schon ein großes Aber. „Das bezieht sich nicht aufs Lernen, es ist der Kontakt zu den Mitschülern. Der fehlt.“ Und irgendwie fühlt Nicolai, dass man geringschätzig auf die Fahrensleute hinabblickt. „Ich habe es so empfunden.“

Das nächste Ziel ist Steinheim bei Heidenheim. Böhms haben einen Aktionsradius von ungefähr 200 Kilometern. „Mehr lohnt sich nicht.“ Der Betrieb hat drei Zugmaschinen, die pendeln dann vom alten zum neuen Standort und holen dann die Anhänger, auf denen Karussells verstaut sind. Elf Transporte müssen gefahren werden, bis die gesamte Ausstattung auf einem neuen Platz aufgestellt werden kann.

40 Jahre ist Vater Willy im Geschäft. Ans Aufhören denkt er nicht. Das Fahrgeschäft ist sein Leben und das seiner Söhne und Enkel. Zum Schluss sagt er: „Das hier ist ein reines Defizitgeschäft, aber es kommen auch sonnige Tage, dann kommen auch wieder Gäste.“