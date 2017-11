2017-11-07 07:02:00.0

Babenhausen Kauf- und Kulturnacht in Babenhausen bietet Glanzpunkte an jedem Eck

Was bei der Babenhauser Kauf- und Kulturnacht am Freitag geboten ist. Von Claudia Bader

Eine Mischung aus Präsentationen, Ausstellungen sowie kulturellen Darbietungen heimischer Künstler bietet die mittlerweile traditionelle Kauf- und Kulturnacht in Babenhausen. Diese findet am kommenden Freitag, 10. November, statt und verwandelt die Bundesstraße B300 – von der Günzbrücke bis zur Kreuzung Krumbacher Straße – wieder in eine große Fußgängerzone und Bühne. Auch in diesem Jahr hat die Gewerberegion Babenhausen ein attraktives Programm für kleine und große Besucher zusammengestellt.

Eröffnet wird die Kauf- und Kulturnacht um 18 Uhr von Bürgermeister Otto Göppel und den Klängen der Liedertafel Babenhausen in der Straße Auf der Wies. Während Alphornbläser um 18.30 Uhr ihre sonoren Klänge ertönen lassen und die Band Blech & Beat des Musikwerks Babenhausen (MuBab) aufspielt, startet Heimatforscher Dieter Spindler an der Nepomuk-Brücke seine historische Führung. Kinder können ab 19 Uhr über einen Clown lachen und ab 20 Uhr einer Märchenerzählerin lauschen. Zudem stehen eine Feuershow (ab 19.30 Uhr) und flotte Rhythmen der „Kischtaklopfer“ (ab 19.45 Uhr) auf dem Programm. Weitere Höhepunkte bieten die Schmiere-Band, die Ballettschule Meike Lages sowie junge Pianisten des MuBab. Außerdem bereichern mehrere Ausstellungen heimischer Künstler, Einblicke in die traditionelle Schneiderkunst und Mitmach-Aktionen den Abend.

Babenhauser Einzelhändler öffnen ihre Läden bis 22 Uhr, sodass die Besucher ausgiebig bummeln, stöbern und einkaufen können. Zur Stärkung gibt es vielerorts kulinarische Schmankerl. Zum Abschluss der Kauf- und Kulturnacht wird um 22 Uhr ein Feuerwerk den Nachthimmel über dem Fuggermarkt erhellen.

Info: Näheres zu den Programmpunkten im Internet unter www.gewerberegion-babenhausen.de.