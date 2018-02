2018-02-10 00:33:52.0

Kellmünz steht unter Zeitdruck

Straßen müssen bis 2021 erschlossen sein

Der Begriff ist zurzeit in aller Munde: Straßenausbaubeitragssatzungen. Die könnten eventuell gekippt werden. Und generell gilt: Die Fristen für die endgütige Herstellung von Straßen und der Erhebung von Erschließungsbeiträgen ändert sich.

Deshalb stehen die Kommunen unter Zeitdruck, was die Fertigstellung der Erschließung der Ortsstraßen angeht: Denn laut Petra Stein, Mitarbeiterin der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt, hat der Gesetzgeber eine klare Linie festgelegt, dass betroffene Straßen aufgrund der Rechtslage bis Anfang des Jahres 2021 abgerechnet sein müssen. Das teilte Stein vor Kurzem den Kellmünzer Marktgemeinderäte mit. Es sei nicht auszuschließen, dass es auch in Kellmünz Straßen gibt, die von dieser Regelung betroffen sind.

Da der Zeitraum bis 2021 nicht mehr lang ist, könne es sein, dass die Gemeinde gar nicht mehr alle Straßen herstellen kann. Deshalb schlug Stein vor, dass eine Auflistung von betroffenen Straßen für Kellmünz erstellt und vom Gemeinderat falls erforderlich auch eine Priorisierung vorgenommen wird.

Der Zweite Bürgermeister Helmut Rieder sagte, das Ganze sei nur gerecht. Schlecht sei aber, dass man mit der Fertigstellung und Abrechnung von Straßen 20 Jahre später daherkommt. Denn laut Stein müssten auch alte Rechnungen herangezogen werden. Marktrat Matthias Gestle betonte, er wolle zunächst wissen, wie viele Straßen in Kellmünz von dieser Thematik betroffen sein könnten. Das Ratsgremium ging in der ersten Einschätzung davon aus, dass eher nicht so viele Straßen noch nicht endgültig ausgebaut und abgerechnet sind.

Die Räte haben schließlich die Verwaltung beauftragt, eine Priorisierung der zu bearbeitenden Straßen zu erstellen. Diese richtet sich nach der Dringlichkeit der Herstellung und den tatsächlichen Notwendigkeiten. (sar)