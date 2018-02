2018-02-06 17:00:00.0

Kettershausen Kettershausen ist die erste Glücksweg-Gemeinde im Unterallgäu

Bürgermeisterin und Landrat haben den Vertrag unterzeichnet. Wie die nächsten Schritte aussehen. Von Sabrina Schatz

Kettershausen ist die erste Unterallgäuer Gemeinde, die sich offiziell am Projekt „Glückswege“ beteiligt. Bürgermeisterin Susanne Schewetzky und Landrat Hans-Joachim Weirather unterzeichneten den Kooperationsvertrag im Landratsamt in Mindelheim.

Bis zum Jahr 2020 soll im Raum Kettershausen ein rund elf Kilometer langer „Glücksweg“ entstehen, der dem Thema Wasser gewidmet ist. Die Route führt zur Bruder-Konrad-Kapelle nahe Mohrenhausen, durch das Naturschutzgebiet Kettershauser Ried, entlang der Alten Günz sowie zum Wehrbereich des Stausees. Diesen bereits bestehenden Weg wird die Gemeinde nun aufwerten. „Jeder hat jetzt seine Hausaufgaben zu machen. Erst einmal müssen wir den Weg herrichten. Zum Beispiel, indem wir Schotter ausbringen oder Schlaglöcher füllen“, sagt Schewetzky. Außerdem gelte es, erste Ideen für Erlebnisstationen zu sammeln und auszuarbeiten.

Denn entlang des Themenwegs sollen Wanderer verschiedene informative oder unterhaltsame Orte passieren, etwa eine Wassertretanlage, eine Vogelbeobachtungskanzel, einen Rastplatz oder Infotafeln. Naturfreunde sollen Sandschwalben in der Sandgrube Mohrenhausen beobachten oder den Lebensraum „Alte Günz“ erkunden können.

Der Landkreis Unterallgäu übernimmt in Zusammenarbeit mit der Unterallgäu Aktiv GmbH das Marketing, die Öffentlichkeitsarbeit sowie eine einheitliche Beschilderung der „Glückswege“, welche sowohl Wander- als auch Radwege sein können. Eine Hälfte der Projektkosten soll durch das EU-Förderprogramm Leader abgedeckt werden, die andere durch die jeweiligen Gemeinden und den Landkreis. Um die Zuschüsse zu sichern, müssten die Unterschriften der Gemeinden, die mitmachen wollen, bis Ende Februar vorliegen, wie Projektleiter Tobias Klöck von der Unterallgäu Aktiv GmbH erklärt. In den Kooperationsverträgen stimmten die Gemeinden auch einem Mindestumfang an Maßnahmen zu, um die sie sich kümmern müssen, zum Beispiel, was die Pflege der Wege anbelangt.

Der Gemeinderat in Kettershausen beschloss die Projektteilnahme, wie berichtet, im Dezember. Schewetzky und Zweiter Bürgermeister Markus Koneberg betonten dabei den freizeitlichen wie touristischen Mehrwert, den ein solcher „Glücksweg“ der Gemeinde bringe – sowohl für Besucher, als auch für Einheimische. Außerdem könne Kettershausen, das am nördlichen Rand des Landkreises liegt und sich als eine „Naturgemeinde“ positionieren will, auf diese Weise noch mehr Aufmerksamkeit erlangen.

Auch in anderen Orten haben Gemeinderäte bereits einer Teilnahme an dem Projekt zugestimmt. So könnte Klöck zufolge zwischen Kirchheim und Pfaffenhausen ein „Glücksweg“ zum Thema Störche verlaufen, bei Buxheim zu den Kartäusern.