2017-06-02 18:05:00.0

Landkreis Kilometerlange Staus auf der A7

Zwischen Vöhringen und Hittistetten war Freitag Geduld gefragt. Woran das lag

Wer am Freitagmorgen zwischen Vöhringen und Hittistetten auf der A7 unterwegs war, dessen Nerven wurden auf die Probe gestellt: Es kam in beiden Fahrtrichtungen zu kilometerlangen Staus – lange Wartezeiten waren die Folge. Grund für das Verkehrschaos war ein Unfall, der sich um kurz nach 9Uhr ereignete.

Wie die Autobahnpolizei mitteilt, überholte eine 70-Jährige in ihrem Auto in Richtung Würzburg fahrend im Baustellenbereich einen Lastwagen – obwohl das dort verboten ist. Frau geriet mit ihrem Wagen auf dem linken Fahrstreifen zu weit nach rechts und blieb mit ihrer rechten Fahrzeugseite am Anhänger des Lastwagens hängen. Der rechte Kotflügel sowie die Beifahrertüre des Autos wurden weggerissen. Weil die Fahrstreifen in Richtung Würzburg blockiert waren, musste der Rettungsdienst von der Gegenfahrbahn aus an die Unfallstelle gelangen, so die Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass bei dem Zusammenstoß niemand verletzt wurde. Der Schaden: rund 20000 Euro.

Beim Verladen des Unfallautos verletzte sich ein Mitarbeiter des Bergungsunternehmens so schwer an den Händen, dass wiederum der Rettungsdienst angefordert werden musste. Hierdurch verzögerte sich die Räumung der Unfallstelle erneut. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. (az)