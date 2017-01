2017-01-28 17:00:00.0

Buch Kindergartenbau mit Tücken

Bei der geplanten Einrichtung in Buch gibt es noch viele Unwägbarkeiten. Von Michael Seefelder

Mit dem geplanten Neubau des Kindergartens mit Krippe in Buch dürfte der Gemeinde eine der größten Investitionen seit Jahren bevorstehen. Insgesamt an die vier Millionen Euro wird das Vorhaben kosten, sollte es realisiert werden. Bei den Vorberatungen für den Haushalt 2017 im Gemeinderat war der Kindergarten dann auch das beherrschende Thema. Ein Drittel der Baukosten soll in das Zahlenwerk für 2017 aufgenommen werden (1,25 Millionen Euro), der Rest dann im Jahr 2018.

Doch es gibt noch Unwägbarkeiten. Das Verwaltungsgericht hat noch keine Entscheidung getroffen, ob der Bürgerentscheid für getrennte Ortsteil-Kindergärten doch noch auf den Weg gebracht werden kann. Dafür gibt es auch noch keinen Termin. Deshalb rechnet die Verwaltung derzeit mit allem, von der Umsetzung bis zur ersatzlosen Streichung des Projekts. Wie Bürgermeister Roland Biesenberger in der Sitzung sagte, gebe es 2017 zudem keine Förderung. Ein entsprechendes Programm sei ausgelaufen. Jedoch werde es 2018 ein neues Förderprogramm geben, mit besseren Konditionen. Statt bisher 25 Prozent könnte die Gemeinde bis zu 50 Prozent Zuschuss für die förderfähigen Baukosten erhalten. Jedoch sei ungewiss, ob der Termin zu halten sei, um in das Programm zu kommen. Für eine Sanierung der bestehenden Kindergärten gebe es hingegen gar keine Zuschüsse, betonte Biesenberger.

ANZEIGE

Hier ein Überblick über weitere Investitionen, die im Haushalt 2017 eingeplant sind:

Feuerwehren Für die Feuerwehren will die Gemeinde Buch dieses Jahr 17500 Euro ausgeben. Mit 10000 Euro ist dabei ein Zuschuss für das Leader-Projekt der größte Posten. Daneben stehen kleinere Baumaßnahmen und Beschaffungen an.

Musikpflege Der „Männergesangverein Gemütlich“ soll 2000 Euro für die Bestuhlung des Vereinsheims erhalten. Der Gemeinderat hat bereits 2016 beschlossen, dass die Mittel dafür in den Haushalt eingestellt werden.

Sport Für die Unterstützung der Sportvereine sind für dieses Jahr 10000 Euro angesetzt.

Radwege 5000 Euro sind für den Radwegebau vorgesehen. Für den Radweg Nordholz-Obenhausen sollen vorsorglich 1000 Euro für Grunderwerb eingestellt werden. Für etwaige kleinere Arbeiten an angrenzenden Feldwegen sind 3000 Euro eingeplant. Für den Radwegebau Buch-Unterroth steht noch die Honorar-Schlussrechnung an. Dafür wurden 1000 Euro im Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt.

Bushäuschen Für den Kauf von zwei Bushäuschen werden im Haushalt 10000 Euro veranschlagt.

Baumaßnahme I Für das Baugebiet „Am Stein“ sind wie schon im vergangenen Jahr 138000 Euro angesetzt. Der Grund dafür ist, dass die Schlussrechnung des beauftragten Ingenieurbüros der Gemeindeverwaltung noch nicht vorliegt. Die Erschließungsbeitragseinnahmen sind für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehen.

Baumaßnahme II Ebenfalls fehlt noch die Rechnung für den 2016 erfolgten Weiterausbau des Bauernfeldwegs und der Fuggerstraße. Deshalb werden die Mittel ins Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Baumaßnahme III Die Erschließung des Baugebiets Bauernfeld III stellt eine große Position bei den Investitionen dar. Insgesamt gut 1,28 Millionen Euro sind dafür eingeplant, darunter auch die Beträge für ökologische Ausgleichsmaßnahmen und den Grunderwerb. Es wird davon ausgegangen, dass im Haushaltsjahr 2017 zwei Drittel der Bauplätze verkauft werden können, 2018 dann das restliche Drittel. Für 2017 plant die Verwaltung mit Einnahmen von 1,01 Millionen Euro. Auf der Ausgabenseite schlägt außerdem noch der Bau einer Querleitung mit 149000 Euro zu Buche.

Baumaßnahmen IV Für den Weiterbau der Straße „Beim Kindergarten“ wird von Kosten in Höhe von 137000 Euro ausgegangen.

Straßenbeleuchtung Bei diesem Posten sind neben der Straßenbeleuchtung in den Baugebieten 43000 Euro eingeplant, davon 23000 für den Austausch von Leuchtmitteln.

Deponien Die Rekultivierung von Deponien schlägt mit 17000 Euro zu Buche.

Vereinsheim Obenhausen Um die Küche des Vereinsheims zu verbessern, stehen Investitionskosten von 13000 Euro im Haushalt.

Breitband Da das bereits für 2016 eingestellte Geld für den Breitbandausbau nicht in voller Höhe beansprucht wurde, wird ein Haushaltsrest gebildet und ins Haushaltsjahr 2017 übertragen. Dieser beträgt knapp 385000 Euro.

Wasserschutzgebiete Für die Festsetzung von Wasserschutzgebieten stehen Ausgaben in Höhe von 15000 Euro an.

Grund Für den Kauf von Grund sind 15000 Euro und für den Abbruch des Bullenstalls in Obenhausen 20000 Euro verplant.