2018-01-04 07:02:00.0

Vöhringen Kindertagesstätte St. Michael soll im Frühjahr fertig sein

Die Arbeiten an der Kindertagesstätte St. Michael in Vöhringen liegen im Zeitplan. Vöhringen investiert 900000 Euro. Von Ursula Katharina Balken

Der kluge Mann baut vor. An diesem Sprichwort hat sich die Stadt Vöhringen orientiert als sie den Kindergarten St. Michael in eine Kindertagesstätte umgewandelt hat. Das ist jetzt etwa vier Jahre her. Den wachsenden Bedarf im Visier, wurde die neue Kita baulich so gestaltet, dass sie leicht zu erweitern war. Das ist jetzt geschehen. Damit löst die Stadt auch ein Versprechen ein, das Bürgermeister Karl Janson immer wieder betont hat, nämlich mehr Plätze für Kinder unter und über drei Jahren zu schaffen.

Wie Timo Söhner aus dem Stadtbauamt sagt, liege man mit den Arbeiten im Zeitplan. „Die Aufstockung wurde ja beim ersten Bauabschnitt vor wenigen Jahren mit berücksichtigt.“ Nachdem man quasi ein Stockwerk auf das bestehende Gebäude aufgesetzt hat, ist jetzt der Innenausbau an der Reihe. Der Estrich wurde bereits aufgebracht, die abgehängten Decken sowie die Fliesenarbeiten in den Sanitärbereichen werden momentan ausgeführt. Das Raumkonzept entspricht dem der darunter liegenden Kinderkrippe. Dass eine Erweiterung bereits rechtzeitig angedacht war, trägt zur schnellen Ausführung bei, „denn die Anschlüsse für Wasser, Strom und Heizung waren bereits vorhanden“, sagt Söhner.

Die Krippe besteht aus zwei Gruppen mit sich anschließenden Sanitär- und Schlafräumen. Es wird einen großzügigen Spielflur geben, dem sich eine Mensa und ein dazu gehöriger Küchenbereich anschließen. Eine Garderobe, ein Atelier und ein weiterer Personalraum entstehen ebenfalls. Auf Barrierefreiheit wird geachtet, ein Aufzug komplettiert den Bau. Das Ganze hat auch seinen Preis: Die Stadt Vöhrigen gibt dafür 900000 Euro aus. Aus Zuschuss-Töpfen der Regierung von Schwaben werden rund 675000 Euro erwartet.

Nach Fertigstellung bietet die Kindertagesstätte St. Michael insgesamt 60 Plätze, 30 sind jetzt aktuell dazu gekommen. 15 Mädchen und Buben sind in je einer Gruppe zusammengefasst. Die Kinderkrippe für die Allerkleinsten ist im Erdgeschoss wie auch im Obergeschoss untergebracht.