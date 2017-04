2017-04-23 15:00:00.0

Engishausen Kirche erscheint in neuem Glanz

Nicht nur die Außenseite des Gotteshauses St. Sebastian in Engishausen wurde erneuert. Von Claudia Bader

Fast wie neu steht sie da, die Engishauser Filialkirche St. Sebastian: Sauber, weiß gestrichen, mit neuen Dachziegeln und markantem Zwiebelturm. An der Südseite fällt die in frischen Farben leuchtende Kreuzigungsgruppe über dem Ehrenmal ins Auge. Rund ein Jahr lang war das kleine Gotteshaus eingerüstet und zeitweise mit einem Notdach ausgestattet worden. Nach der Instandsetzung und Außenrenovierung bildet es jetzt wieder den Mittelpunkt des Dorfes.

„Ursprünglich war wegen abgeplatztem Putz sowie verschmutztem Anstrich nur eine Außenrenovierung geplant. Die letzte lag mittlerweile rund 35 Jahre zurück“, informiert Kirchenpfleger Alois Zinsler. „Aber die im Zuge der beantragten Zuschüsse von der Diözese geforderte statischen Untersuchungen haben massive Schäden im Gebälk offengelegt.“ Vor allem Balken, die auf dem Mauerwerk aufliegen, waren von Fäulnis befallen. An vielen Stellen fehlte die zugfeste Verankerung des Turmdaches mit dem Mauerwerk. Am Turm waren außerdem Schädigungen an den Balkenauflegern sowie den Bodendielen erkennbar.

Nach dem Anbringen eines Notdaches konnte im Januar 2016 das Ziegeldach der Kirche abgedeckt werden. Das Gebälk wurde gestützt und von einer Fachfirma Schritt für Schritt an schadhaften Stellen erneuert. Um den Kirchenraum während der Außeninstandsetzung zu schützen, wurde er von innen mit einem Gerüst gesichert. Parallel dazu konnten die Risse im Scheitelpunkt der Rundbogenfenster beseitigt sowie feine Risse an der Innendecke mit Spachtelmasse bearbeitet werden. „Während der gesamten Renovierungszeit, die sich bis Ende 2016 hingezogen hat, konnten wir aber die Gottesdienste im Kirchenraum abhalten“, sagte sich Zinsler.

Die Kosten der Renovierung beziffert er auf 430000 Euro. Bei einer Bezuschussung von 70 Prozent hat die Bischöfliche Finanzkammer rund 300000 Euro übernommen. Nachdem die Gemeinde Egg zehn Prozent (43000 Euro) beigesteuert sowie zusätzlich die neue Turmuhr in Höhe von 5000 Euro finanziert hat, muss die Kirchengemeinde mit ihren etwa 170 katholischen Christen noch 90000 Euro aus Eigenmitteln und Spenden tragen. Das Entfernen des Mooses an der Kirchenmauer und deren Anstrich werde in Eigenregie ausgeführt, so Zinsler.