2018-01-25 00:33:12.0

Kirchhaslacher mit Steckkreuz ausgezeichnet

Lothar Raffler für Verdienste gewürdigt

Lothar Raffler, Kreisbrandmeister für Atemschutz im Landkreis Unterallgäu, ist im vergangenen Jahr mit dem Steckkreuz des Feuerwehr-Ehrenzeichens geehrt worden – und damit mit der höchsten Feuerwehr-Auszeichnung in Bayern. Der schwäbische Regierungspräsident Michael Scheufele verlieh das Steckkreuz im Auftrag des Bayerischen Innenministers.

Raffler ist seit 1984 aktives Mitglied der Feuerwehr Kirchhaslach. Im Jahr 1991 wurde er zum Kreisausbilder für Atemschutzgeräteträger bestellt. Seit 2001 ist er zusätzlich als Kreisausbilder für Maschinisten und die Grundausbildung tätig. In diesen Funktionen habe sich Raffler mit „außerordentlichem Engagement“ eingebracht und somit die Ausbildung im Landkreis Unterallgäu maßgeblich aufgebaut, hieß es in der Laudatio. Der Kirchhaslacher wende sein erlerntes Wissen als Kfz-Meister bei der Maschinistenausbildung in bildlicher und verständlicher Form an. Dies werde von den Teilnehmern des Lehrgangs immer wieder bestaunt. Seine Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann stelle eine hervorragende Grundlage für seine Tätigkeit in der Kreisbrandinspektion Unterallgäu dar. (clb)