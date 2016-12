2016-12-21 16:24:00.0

Vöhringen Klassische Klänge in der Kirche St. Michael

Bewegendes Konzert des Trachtenvereins Vöhringen. Ein Konzert abseits des Alltäglichen. Von Ursula Katharina Balken

Es gibt vielerlei Möglichkeiten dem Weihnachtsfest, das für viele Menschen der Höhepunkt des Jahres ist, musikalisch Ausdruck zu verleihen: Kantaten, Motetten, Chorsätze, Liedgut. Aber kaum jemand bringt so viel Herz und Innigkeit zum Klingen wie die alpenländischen Instrumente. Das haben die zahlreichen Zuhörer in der Vöhringer Michaelskirche am vierten Adventssonntag erlebt. Der Trachtenverein, mit der Ausrichtung des Konzerts des Kulturrings betraut, übertraf mit seinen Ensembles alle Erwartungen, rührte an, weckte Emotionen – es war ein Hörgenuss.

Andächtige Stille herrschte im Kirchenschiff als die „Weisenbläser Illerzell“ zu den Blasinstrumenten griffen und den machtvoll-feierlichen Introitus spielten. Pfarrer Martin Straub erinnerte in seiner Einleitung an die religiöse Bedeutung des Festes der Menschwerdung Christi und das Menschsein.

Es war ein Konzert der besonderen Art, abseits des Alltäglichen. Die Klänge der „Vöhringer Stubenmusik“ wie der „Vöhringer Notenhüpfer“ durchdrangen den Kirchenraum mit großer Sensibilität. Die Auswahl der Kompositionen verriet musikalisches Einfühlungsvermögen, Klassik dominierte auf eine ungemein filigrane Art. Harfe in Kombination mit Hackbrett als führende Instrumente – ein musikalischer Höhepunkt. Es wurde virtuos gespielt.

Aber das Besondere des Konzertes war die Geschichte „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma, ausdrucksvoll gelesen von Adolf Schwarzbach mit weichem bayerischem Akzent. Das Ineinanderfließen von Musik und Text machte den Nachmittag zu einem Erlebnis. Für die Darbietungen wie für die Mitwirkenden hielt Bertram Schnitzler, Vorsitzender des Kulturrings, Dankesworte bereit. Mit dem gemeinsamen gesungenen Lied „Macht hoch die Tür“ klang das Konzert aus.