2018-02-10 00:34:12.0

Fasching Kleine Maskerle stürmen los

Die Mädchen und Buben waren in närrischer Mission unterwegs – in Babenhausen, Winterrieden und Kirchhaslach Von Claudia Bader

Als die kleinen Maskerle der Kindertagesstätte Guter Hirte in Babenhausen durch den Aufenthaltsraum des Kreisseniorenwohnheims St. Andreas hüpften, hätte so mancher Bewohner am liebsten mitgetanzt. Dem flotten Rhythmus der „Polonaise Blankenese“ konnten sich Jung und Alt nicht entziehen. Gemeinsam mit ihrem Erzieher-Team waren die Mädchen und Buben am „rußigen Freitag“ in die Einrichtung gekommen, um die Bewohner ein bisschen mit ihrer Faschingsfreude anzustecken.

Im Winterrieder Haus der kleinen Strolche ging es bereits am Tag zuvor, am lumpigen Donnerstag, lustig zu. In bunter Maskerade stürmten die Kinder das Rathaus, um Bürgermeister Hans-Peter Mayer die Krawatte abzuschneiden und ein Lied vorzusingen. Damit das Gemeindeoberhaupt nicht immer über seinen Akten sitzt, sondern auch ein wenig frische Luft schnappen kann, wurde es kurzerhand gefesselt und auf eine Runde durch das Dorf entführt. Um ihren Chef wieder unversehrt zurückzubekommen, musste Sekretärin Hildegard Graf eine Ladung Lollies und Schokolade zum Kindergarten bringen.

Sowohl beim Kirchhaslacher Rathaus als auch beim örtlichen Pfarrhaus schepperte es am Donnerstag ganz gewaltig. Denn bei ihrem traditionellen Krachmacher-Umzug machten die mit originellen Kopfkissen-Kostümen und bunten Mützen verkleideten Mädchen und Buben ganz schön Radau. Kaum hatte Pfarrer Joachim Dosch die Tür geöffnet, schnitten die Kinder schon seine Krawatte ab. Zur Belohnung bekamen sie wie jedes Jahr etwas zu naschen.