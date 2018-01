2018-01-08 00:34:34.0

Neujahrsempfang Klinikdebatte: Eisen fordert Solidarität des Nordens

Der Illertisser Rathauschef hat deutliche Vorstellungen davon, was im Jahr 2018 passieren sollte Von Jens Carsten

Mit flotter Swing-Musik, Häppchen und deutlichen Worten ist die Vöhlinstadt gestern Abend offiziell ins neue Jahr gestartet: Bei einem Empfang in der voll besetzten Schranne zog Bürgermeister Jürgen Eisen seine Bilanz der zurückliegenden Monate und blickte auch voraus – mithilfe einer Kristallkugel, die er kürzlich bei der Weihnachtsfeier der Stadt von den Stadträten geschenkt bekommen hatte. Auch wenn diese dem Rathauschef freilich keine besonderen Kräfte beschert: Klar ist Eisens Blick in die Illertisser Zukunft durchaus – zumindest, was die Ziele für 2018 angeht. Und eines davon stand bereits 2017 auf der Wunschliste: das Bemühen um ausreichende medizinische Angebote in Illertissen und der Umgebung. Es dürfte ein zähes Ringen werden, wie Eisen andeutete.

Zwar sei die Arbeit im Stadtrat von einem großen Gemeinschaftssinn geprägt, nicht jedoch die im für die Kliniken zuständigen Kreistag: Jener könnte sich das Illertisser Miteinander durchaus zum Vorbild nehmen. Wenn es um die Krankenhäuser geht, würden die Kreisräte aus dem Süden nämlich von denen aus dem Norden überstimmt, so Eisen. Er sieht die Gefahr, dass das Interesse an einer guten medizinischen Versorgung ins Hintertreffen gerät – oder gar „unter die Räder kommt“, wie er sagte.

ANZEIGE

Im Hintergrund dieser Befürchtung steht die seit längerer Zeit schwelende Diskussion über eine neue Form der Klinikstruktur im Landkreis Neu-Ulm. Das Problem: Weil die drei Krankenhäuser in Neu-Ulm, Weißenhorn und Illertissen insgesamt betrachtet rote Zahlen schreiben, muss wohl kräftig gespart werden. Momentan arbeitet man an einem Konzept. Schließungen und Umbauten an den Kliniken sind nicht ausgeschlossen, heißt es. Die Menschen im Süden des Landkreises sehen die Gefahr, dass sich die ärztlichen Angebote künftig rund um Neu-Ulm bündeln könnten. Sie verweisen auf einen Bürgerentscheid, der eine Wiedereröffnung der aktuell geschlossenen Illertisser Geburtenstation fordert. Umgesetzt wurde das Votum bisher nicht. Oft war in der politischen Debatte von hohen Kosten die Rede.

Nach Eisens Sicht gibt es durchaus Potenzial für die umstrittene Babystation. Das zeige der Landkreis Sigmaringen, in dem drei Krankenhäuser mit zwei Geburtshilfeabteilungen betrieben und dabei schwarze Zahlen geschrieben würden, wie Eisen gestern in der Schranne sagte. Er appellierte an den anwesenden Landrat Thorsten Freudenberger, sich in dieser Sache für die Belange des südlichen Landkreises einzusetzen. Die Zuhörer applaudierten begeistert.

Das „Unwort des Jahres“ ist nach Auffassung Eisens der Ausspruch „America First“, Amerika zuerst: Der Slogan verdeutlicht, dass US-Präsident Donald Trump nationale Interessen über die der Weltgemeinschaft setzt. Eine schlechte Strategie, wie Eisen findet. Denn eine „Ellenbogengesellschaft“ kenne am Ende eben nur Verlierer. „Gemeinsam geht es besser“, sagte der Rathauschef. Das zeige die gute Entwicklung Illertissens, an der viele Menschen beteiligt seien.

Der Aufschwung soll sich 2018 fortsetzen, etwa durch Wohnungsbauprojekte. Eisen nannte das Vorhaben auf dem ehemaligen Baywa-Areal, bei dem in den kommenden Jahren rund 300 Wohneinheiten entstehen sollen. Für alle Bevölkerungsschichten, wie Eisen betonte.

Ebenfalls auf der Agenda: Die viele Millionen Euro teure Sanierung des Kollegs der Schulbrüder soll in die Wege geleitet werden. Hier werde es Gespräche mit dem Landkreis und dem Schulwerk der Diözese geben, was die Finanzierung anbelangt. Einen weiteren Anziehungspunkt werde Illertissen durch die Kletter- und Boulderhalle hinzugewinnen, die vom hiesigen Alpenverein geplant wird. Und auch gefeiert werden soll im neuen Jahr: zum Beispiel im Juli das 100-jährige Bestehen des Freistaats Bayern.

Langweilig dürfte es in Illertissen nicht werden. Das konnte Bürgermeister Eisen ganz ohne Kristallkugel vorhersagen. »Kommentar