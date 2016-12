2016-12-21 15:42:00.0

Memmingen/Unterallgäu Kliniken-Fusion: Gespräche im Frühjahr

Stadt und Kreis wollen wieder verhandeln. Bereits seit 2012 wird über Zusammenschluss diskutiert. Doch es gab Irritationen: Von Helmut Kustermann

Im Frühjahr wollen Stadt und Landkreis die festgefahrenen Verhandlungen über eine Kliniken-Fusion wieder aufnehmen: Dies hat der Memminger Oberbürgermeister Markus Kennerknecht angekündigt. Landrat Hans-Joachim Weirather plädiert seit Jahren für eine engere Zusammenarbeit zwischen Unterallgäuer Kreiskliniken und Memminger Klinikum.

Bei einem ersten Treffen mit dem neuen Oberbürgermeister seien die Kliniken ein Thema gewesen, berichtet Weirather. „Wir haben Gedanken ausgetauscht.“ Der Gesprächsfaden soll „Ende des ersten Quartals 2017“ wieder aufgenommen werden, sagt Kennerknecht. Vorher müsse man sich in Memmingen „intern klar werden“, was man wolle. Zu den offenen Punkten gehöre beispielsweise die Überlegung, ob eine Fusion der richtige Weg ist oder eine intensivere Zusammenarbeit anders gestaltet werden sollte.

ANZEIGE

Zur Frage, wie die Beteiligungsverhältnisse zwischen Stadt und Kreis bei einer Fusion aussehen könnten, will sich Kennerknecht noch nicht äußern: Vorher gelte es, ein medizinisches Konzept zu erarbeiten. Sein Vorgänger Holzinger hatte sich dafür ausgesprochen, dass die Stadt 55 Prozent und der Kreis 45 Prozent der Anteile bekommt.

Damit kann sich Landrat Weirather nicht anfreunden. Er fordert eine 50:50-Lösung: „Wir wollen die Memminger nicht dominieren und von den Memmingern nicht dominiert werden.“ Weirather schickt hinterher: „Wenn man gemeinsam etwas tun will, darf man nicht eine Seite zum Juniorpartner machen. Das ist kein guter Zugang.“

Er kenne das Argument, dass das Memminger Klinikum größer ist als die beiden Kreiskliniken, sagt der Landrat. „Aber in Memmingen werden mehr Unterallgäuer behandelt als Memminger.“ Und der Landkreis habe 141000 Einwohner, die Stadt nur 43000. Als Musterbeispiel für eine Kliniken-Fusion nennt Weirather den Zusammenschluss in Kempten und dem Oberallgäu. Dort habe man sich auf keine „Zahlenspielchen“ eingelassen, sondern eine 50:50-Lösung beschlossen. Über eine engere Zusammenarbeit bei den Kliniken wird seit Jahren diskutiert. Bereits im Sommer 2012 hatten Stadt und Kreis angekündigt, bei den Krankenhäusern gemeinsame Sache machen zu wollen. Als Ziel wurde damals ausgegeben, das medizinische Spektrum abzustimmen und so ein besseres wirtschaftliches Ergebnis zu erzielen. Die Gespräche verliefen aber nicht wie erhofft. Der Wechsel eines Mediziners, der von Memmingen nach Ottobeuren ging und dort Chefarzt wurde, sorgte für Ärger. Es gab Kritik von Memminger Seite, dass sich der Kreis nicht mit der Stadt abgestimmt habe.

Im Frühjahr 2014 schien es dann, dass sich Stadt und Landkreis wieder annähern. Damals hieß es, dass die Gespräche wieder aufgenommen würden. „Ich schöpfe neuen Mut und Hoffung“, betonte Weirather damals. Und der damalige Oberbürgermeister Ivo Holzinger sagte, er könne sich „durchaus vorstellen“, dass bis zum Ende seiner Amtszeit eine Einigung erzielt wird.

Inzwischen ist Holzinger kein Rathauschef mehr, doch in der Kliniken-Frage gibt es immer noch keine Annäherung. Von Unterallgäuer Seite wurde kritisiert, dass Holzinger bei diesem Thema auf die Bremse trete. Vorbehalte gegen eine Kliniken-Fusion mit einem Beteiligungsverhältnis von 50:50 gibt es aber auch bei Stadträten. Das Memminger Klinikum dürfe man „nicht verschenken“, so beispielsweise der Fraktionschef des Christlichen Rathausblocks, Wolfgang Courage.