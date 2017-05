2017-05-30 21:00:00.0

Illertissen Klinikkrise: CSU steht unter Spannung

Wenn es um die Zukunft der Krankenhäuser und der Illertisser Babystation geht, gibt es im Kreisverband gegensätzliche Vorstellungen. In der Vöhlinstadt fühlt man sich missachtet. Von Jens Carsten

Aus dreien könnte eines werden: In Sachen der finanziell in Schieflage geraten Kreiskrankenhausstiftung geht der Trend möglicherweise in Richtung einer einzigen Klinik für den gesamten Landkreis. Davon war nun zumindest bei einer Mitgliederversammlung des CSU-Ortsverbands Illertissen zu hören, bei der auch Landrat Thorsten Freudenberger in seiner Funktion als Kreischef der Partei anwesend war. Eine Entscheidung darüber, wie die medizinische Versorgung im Kreis künftig aussehen soll, gibt es zwar noch nicht – wohl aber Wunschvorstellungen. Dass die innerhalb der Kreis-CSU recht unterschiedlich ausfallen, wurde bei der Versammlung deutlich. Gleiches gilt für die Frage, wie es mit dem Bürgerentscheid zur Wiedereröffnung der aktuell geschlossenen Geburtenstation an der Illertalklinik weitergeht. Hier soll bald Klarheit herrschen: Der Kreiskrankenhausausschuss werde in seiner Sondersitzung am 23. Juni eine Entscheidung fällen, sagte CSU-Kreisvorsitzender Freudenberger. Und bekam deutlich zu hören, was man sich in Illertissen erwartet.

Dabei zeigte sich: Was die Zukunft der Illertisser Geburtshilfe angeht, ist die Kreis-CSU gespalten. Und es gibt Frust. Während Mitglieder und Mandatsträger aus dem Illertisser Raum die Abteilung gemäß des Votums durch den Bürgerentscheid in Betrieb nehmen wollen, ist man im Norden des Kreises eher dagegen. Dies habe sich in Abstimmungen im Kreistag und seinen Ausschüssen gezeigt, sagte CSU-Ortsvorsitzender Uwe Bolkart. Die Räte aus dem Süden seien in der Unterzahl, wodurch es schwer sei, für die eigenen Interessen einzutreten. Es habe ihn „innerlich zerwühlt“, wie „leichtfertig“ die CSU-Fraktion im Kreistag mit den Illertisser Bedenken umgehe, sagte Bolkart. Er nannte den Namen des Fraktionsvorsitzenden Franz-Clemens Brechtel, dem es nicht gelungen sei, die Gegensätze zu kitten. „Da hätte ich mir mehr erwartet“, so Bolkart. Er habe das Gefühl, dass die Illertisser Interessenvertreter „in der politischen Landschaft gegen eine Wand laufen“.

ANZEIGE

Einen Grund für die Illertisser Misere verortet Bolkart in den gewichtgen politischen Positionen der beiden anderen Klinikstandorte in Weißenhorn und Neu-Ulm: So sei der der kommissarische Stiftungsdirektor Ernst-Peter Keller gleichzeitig zweiter Bürgermeister der Fuggerstadt (CSU) und der Neu-Ulmer Oberbürgermeister Gerold Noerenberg (ebenfalls CSU) Sprecher des Krankenhausausschusses. Zudem ärgere ihn, sagte Bolkart, dass Juristen wie Kreisrätin Antje Esser (SPD) und der Weißenhorner Bürgermeister Wolfgang Fendt (parteilos) durch „Angstmacherei“ versuchten, ihren Intentionen in der Klinikdebatte Gewicht zu verleihen. Der Hintergrund: Fendt hatte den Bürgerentscheid einst in Frage gestellt, weil sich seiner Meinung nach die Sachlage durch die Entdeckung des millionenschweren Defizits seit der Abstimmung deutlich verändert hat. Und auch Esser gilt als Gegnerin der Illertisser Babystation, die sie, als Hindernis auf dem Weg zum Erhalt der kommunalen Klinikversorgung im Ganzen betrachtet.

Dies lähme die politische Entwicklung, sagte Bolkart. Und fügte hinzu: „Man muss die Dinge frei beim Namen nennen können, ohne gleich eingeschüchtert zu werden.“ Bei aller Kritik unterbreitete der Illertisser CSU-Ortsvorsitzende auch ein Friedensangebot: Es mache durchaus Sinn, in der Klinikfrage „den Gesprächsfaden zwischen Illertissen und Weißenhorn wieder aufzunehmen“. Wenngleich vielleicht „mit neuen Leuten“ diskutiert werden müsse. Aufgeben werde man in der Vöhlinstadt jedenfalls nicht, sagte Bolkart: „Wir kämpfen dafür, dass die Krankenhausstruktur im Kreis so entwickelt wird, dass Illertissen etwas davon hat.“

Aus „der Perspektive der Illertisser Bürger“ sprach Kreisrat Armin Oßwald vor: Man erwarte, dass der Bürgerentscheid umgesetzt werde. Geht es nach Oßwald, dann sollte ein externer Experte damit beauftragt werden, zu untersuchen, wie das möglichst schnell gelingen kann.

Dass die Zukunft der Kliniken ein komplexes und zugleich streitbares Thema ist, machte auch Landrat Freudenberger deutlich: Auf der einen Seite stehe der klare Bürgerwille pro Geburtenstation, auf der anderen die schwere Finanzkrise der Klinikstiftung. Innerhalb des CSU-Kreisvorstands sei darüber kürzlich kontrovers diskutiert worden, „da waren gleich zwei Stunden vorbei“. Er könne jeden Illertisser verstehen, der für sein Krankenhaus kämpfe, so wie den Illertisser Bürgermeister Jürgen Eisen. Der hatte mit einer sogenannten „Südallianz“ aus Rathauschefs benachbarter Kommunen im März auf eigene Faust einen Standort in Illertissen für eine zukünftige Regionalklinik (eine Fusion aus Weißenhorn und Illertissen) ins Spiel gebracht. Zuvor hatte damals der stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende Herbert Pressl den Aufbau einer einzigen Zentralklinik vorgeschlagen, in Weißenhorn.

Dass die Struktur mit drei Kliniken möglicherweise überholt ist, deutete Freudenberger in Illertissen an. Zwischen Ulm und Memmingen werde eine gute Grund- und Regelversorgung benötigt, betonte er. Geht es nach dem Landrat, soll das Konzept hierzu noch heuer stehen. An die Illertisser CSU-Mitglieder gewandt sagte er: „Glaubt mir, wir haben dieses Jahr noch viele Gelegenheiten, hitzig zu diskutieren.“ Das sei auch völlig in Ordnung, solange man sich hinterher noch in die Augen schauen könne. Freudenberger sagte, er hoffe auf einen glücklichen Ausgang: „Es wäre schön, wenn die Leute in 20 Jahren sagen: ,Das haben die damals am Ende doch ganz gut hinbekommen’.“