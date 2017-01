2017-01-08 13:00:00.0

Landkreis Unterallgäu Klinikum Memmingen bildet Hebammen aus

Ab April werden zwei Plätze in Memmingen angeboten. Wer sich für eine Ausbildung bewerben kann und was diese beinhaltet.

Hebammen sind gefragter denn je. Denn deutschlandweit werden wieder mehr Kinder geboren. Das Klinikum Memmingen verzeichnete im vergangenen Jahr mit 1962 Geburten einen Anstieg um mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Um den Hebammen-Nachwuchs rekrutieren zu können, bietet das Krankenhaus ab April zwei Plätze für eine eigene Hebammen-Ausbildung an.

Wie Pflegedirektor Hans-Jürgen Stopora sagt, sei man „sehr stolz, dieses neue Modell im Frühjahr starten zu können“. Die Ausbildung wird in Kooperation mit der Hebammenschule der Akademie für Gesundheitsberufe am Universitätsklinikum Ulm durchgeführt. Ihre praktischen Einsätze absolvieren die Auszubildenden am Klinikum Memmingen, der theoretische Unterricht findet in Ulm statt.

ANZEIGE

„Hebammen haben eine verantwortungsvolle Aufgabe“, betont Pflegedirektor Stopora. Sie beinhalte die eigenverantwortliche Durchführung der Geburt, die Erstversorgung des Neugeborenen, das Erkennen von Regelwidrigkeiten und das rechtzeitige Hinzuziehen eines Arztes sowie das adäquate Handeln beim Auftreten von Komplikationen. Deswegen sei es wichtig, dass die Bewerber eine gute Beobachtungsgabe, Verantwortungsgefühl und medizinisches Interesse mitbrächten. „Und natürlich ein hohes Einfühlungsvermögen und Taktgefühl“, ergänzt Personalchefin Ingeborg Wagner.

Bewerben können sich Interessierte – Frauen wie Männer – ab sofort. Anmeldeschluss ist am 28. Februar. Dann läuft das Auswahlverfahren. Die Bewerber müssen bei Ausbildungsbeginn mindestens 18 Jahre alt sein und sollten mindestens über einen mittleren Bildungsabschluss verfügen.

Am Klinikum Memmingen warte auf die Auszubildenden eine moderne und technisch hochwertig ausgestattete Entbindungseinheit: „Wir verfügen über vier Kreißsäle, die nach den Grundelementen Feuer, Wasser, Luft und Erde entworfen sind“, berichtet der Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Privatdozent Dr. Felix Flock: „Dabei ist es unser Bestreben, Eltern bei der Geburt ihres Kindes in ruhiger Atmosphäre so individuell wie möglich zu begleiten und zu unterstützen.“ Neben den Kreißsälen hält das Klinikum mehrere Wehenzimmer und ein Bad mit Entbindungswanne bereit.

„Gemeinsam mit der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin bilden wir das Perinatalzentrum Memmingen“, erläutert Felix Flock. „Deswegen können wir auch Früh- und Risikogeburten optimal betreuen.“ (az)

Kontakt Interessierte können sich per Mail an pflege@klinikum-memmingen melden. Weitere Informationen zur dreijährigen Hebammen-Ausbildung gibt es im Internet unter der Adresse www.klinikum-memmingen.de