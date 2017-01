2017-01-16 00:34:44.0

Knutsch- und Prügelattacken bei der Fasnet

Polizei hatte am Samstag viel zu tun

Über 70 Gruppen, die am Umzug teilnahmen und mehrere Hundert Menschen am Straßenrand und auf der anschließenden Party – die Illertisser Wasserbätscher haben einen Fasnet-Auftakt ausgerichtet, der die ganze Stadt in Feierstimmung versetzt hat. Zwar sagte Markus Graf von der Polizei Illertissen, dass es auch nicht mehr Einsätze als in den Vorjahren gab, dennoch hatten die Beamten am Samstag einiges zu tun:

Einige Jugendliche tranken so viel Hochprozentiges, dass sie an ihre Eltern oder gar die Rettungskräfte übergeben werden mussten. So beispielsweise ein erst 13-jähriges Mädchen, das die Beamten mit Verdacht auf Alkoholvergiftung am Martinsplatz aufgriffen. Insgesamt beschlagnahmten die Polizisten bei Minderjährigen über 80 kleine Fläschchen mit Schnaps.

Ein verbotenes Einhandmesser und Betäubungsmittel hatte ein 25-Jähriger dabei, als er in eine Personenkontrolle am Bahnhof geriet. Sein Begleiter, ein 23-jähriger Mann, hatte für die Drogenszene typische Utensilien dabei.

Ein 18-jähriger Illertisser zündete einen Rauchkörper in der Nähe der Polizisten. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Weil er nicht einsehen wollte, dass er das Festgelände verlassen sollte, fing ein 21-Jähriger an, um sich zu schlagen. Auch gegen die hinzugerufenen Polizisten wehrte er sich und beleidigte sie. Er muss mit einer Anzeige rechnen. Außerdem prügelten sich vier Partybesucher, weil sie sich nicht einig wurden, wer die Toilette benutzen darf. Einer von ihnen verlor bei der Schlägerei einen Zahn. Aufgrund des hohen Alkoholpegels bei allen vieren, konnte der exakte Tathergang noch nicht geklärt werden.

Ein 18-Jähriger ging in seinem Rausch so weit, dass er am Bahnhof Passanten belästigte. Die Beamten nahmen ihn zum Ausnüchtern mit, kurze Zeit später konnte er wieder entlassen werden. Nach dem Umzug, auf der Party am Festplatz, bedrängte ein 16-Jähriger mehrere Frauen so massiv und versuchte sie zu küssen, dass er von den Beamten nach Hause gebracht und seiner Mutter übergeben wurde. Auch ihn erwartet laut Polizeibericht eine Anzeige. (fino)