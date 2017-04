2017-04-06 05:00:00.0

Illertissen Kolleg der Schulbrüder könnte abgerissen werden

Nach Grund- und Mittelschule sollen in Illertissen nun auch Realschule und Gymnasium auf Vordermann gebracht werden. Ideen für eine Umgestaltung sind kostspielig – und ziehen einen Abriss in Betracht. Von Madeleine Schuster

2012 ging das Kolleg der Schulbrüder in den Besitz der Stadt Illertissen über. In den kommenden Jahren soll es saniert oder sogar neu gebaut werden. Die geschätzten Kosten für eine Modernisierung: 30 bis 35 Millionen Euro.

Die letzte große Schulsanierung ist in Illertissen gerade noch im Gange: Am 6. Mai soll die rundum erneuerte Erhard-Vöhlin-Mittelschule eingeweiht werden. Nach rund zwei Jahren Umbauzeit sei die Schule dann „zwar noch nicht ganz fertig, aber größtenteils“, berichtete Bürgermeister Jürgen Eisen im Stadtrat – und stellte fest: „In den letzten Jahren haben wir einiges saniert.“

Rund sechs Millionen Euro wird die Generalsanierung der Mittelschule voraussichtlich kosten. Davon wird die Stadt knapp 3,7 Millionen Euro stemmen. Einige Jahre zuvor wurde die Bischof-Ulrich-Grundschule für rund 5,8 Millionen Euro umgebaut. Zwei Großprojekte – auf die bald noch ein viel größeres folgen könnte.

Denn nach der Sanierung der beiden Schulen sollen nun auch Gymnasium und Realschule auf Vordermann gebracht werden. Eine Mammutaufgabe – dafür sprechen allein schon die Kosten: Zwischen 35 und 42 Millionen Euro könnten die Sanierung und der Umbau des Kollegs der Schulbrüder und der Johannes-von-La Salle-Realschule kosten. Von solchen Summen geht zumindest Architekt Erhard Stäblein aus, der den Stadträten erste „Visionen“ zur Neugestaltung des Schulzentrums vorlegte. Denn bevor über Einzelheiten gesprochen wird, muss die „Marschrichtung“, so Eisen, erst einmal stehen. Die Räte müssen entscheiden, in welchem Umfang die Schulen saniert oder gegebenenfalls neu gebaut werden.

Um ein ideales Konzept für die Einrichtungen zu erarbeiten, hatte sich der Planer vom Büro „Gruoner und Partner“ aus Ulm im Vorfeld auch mit den Schulleitern abgesprochen. Das Ergebnis: Durch viele An- und Umbauten entspricht vor allem das Kolleg nicht mehr den Anforderungen einer modernen Schule. Fachbereiche sind teils auseinandergerissen, die Schüler müssen im Laufe ihres Schultags weite Strecken zurücklegen. Vor allem aber bereitet der Brandschutz der in die Jahre gekommenen Schulen große Probleme. So gebe es Flächen, die aufgrund ihrer Lage, Gebäudestruktur und ihres Bauzustandes eigentlich gar nicht mehr genutzt werden sollten. An beiden Schulen ist das etwa das Dachgeschoss, das wegen Brandschutzauflagen problematisch sei, so Architekt Stäblein. Das Untergeschoss des Gymnasiums, in dem derzeit Werkräume und Bücherei untergebracht sind, und in dem die Mittelschule Räume belegt, habe einen gewissen „Kellercharakter“ – auch diese Nutzung sei nicht optimal. Und die Pausenhalle im Kolleg, die „nur schwer zu erreichen ist“, sei „alles andere als schön“.

Ziel ist es, möglichst „kurze Wege“ zu schaffen und die einzelnen Schularten wieder näher zusammenbringen. So soll das Gymnasium, das derzeit Räume im 2. Stock der Realschule belegt, dort ausziehen. Dafür sollen die Räume der Mittelschule vom Keller des Kollegs ins Erdgeschoss der Realschule verlagert werden. In einem Anbau könnte dort auch Raum für Elternversammlungen oder kleine Veranstaltungen geschaffen werden. Ein zentrales Treppenhaus mit Aufzug soll außerdem einen barrierefreien Zugang zum Schulgebäude ermöglichen. Fünf bis sieben Millionen Euro, rechnet Stäblein, wird die Modernisierung der Realschule kosten. Ein ordentlicher Betrag – deutlich kostspieliger allerdings wird die Sanierung des Kollegs werden.

Für den Umbau des 1923 erbauten und über die Jahre immer wieder erweiterten und renovierten Gymnasiums hatte der Architekt drei Varianten vorgelegt. Variante eins sieht eine Generalsanierung der bestehenden Gebäude vor. In Variante zwei bleibt das Hauptgebäude der Schule stehen, der ehemalige Internatsbau im Osten wird durch einen Neubau ersetzt. Variante drei sieht einen kompletten Abriss der Brüdergebäude vor – sie sollen durch einen Neubau ersetzt werden.

Für Manfred Schöpplein, Schulleiter am Kolleg der Schulbrüder, stand der Favorit bereits fest: Er plädierte für einen Abriss der alten Gebäude und kompletten Neubau des Gymnasiums. Auch wenn in den vergangenen Jahren viel investiert worden sei, sei die Situation am Kolleg „alles andere als ideal“. Für die Zukunft müsse ein „neuer Weg“ einschlagen werden.

Für welche Variante sich die Stadträte letztlich entscheiden, wird nun in den einzelnen Fraktionen diskutiert. Während sich einige Räte mit einem kompletten Neubau des Gymnasiums anfreunden konnten, war es vor allem Helga Sonntag, die davon Abstand nahm. „Wenn wir alles abreißen, unterschiedet sich das Kolleg nicht mehr von anderen Neubauten.“ Die Schule verliere ihr Gesicht. „Das ist doch unser Alleinstellungsmerkmal“, so Sonntag.

Was die Kosten betrifft, gebe es laut Aussage des Architekten zwischen den einzelnen Varianten keine großen Unterschiede: egal ob Kernsanierung oder Neubau – der Planer rechnet mit Kosten von 30 bis 35 Millionen Euro. Was die Finanzierung betrifft, hofft man im Stadtrat auch auf Wohlwollen des Landkreises. Es sollte, anders als beim Krankenhaus, „ein großzügiger Maßstab angesetzt werden“, fand etwa Dietmar Haas.

Neben Unterstützung vom Landkreis rechnet Bürgermeister Jürgen Eisen auch mit Hilfen vom Freistaat. Wie Umbau und Sanierung des Schulzentrums letztlich gestemmt werden, steht derzeit aber noch nicht ganz oben auf der Agenda. Noch vor der Sommerpause des Stadtrats soll die „Marschroute“ festgelegt werden. Zur Umgestaltung der Schulen wird es dann auch einen Architektenwettbewerb geben. Ein „langer Weg“, so Eisen, der vor den Stadträten liegt.