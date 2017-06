2017-06-01 06:00:00.0

Illertissen Kosten für Drogenberatung schüren Unmut in Illertissen

Wegen einer Nachzahlung will man auf die Ausgabenbremse treten – auch wenn die Arbeit der Experten nötig ist. Von Jens Carsten

In der Vöhlinstadt gibt es weiterhin keine offene Drogenszene – das ist die gute Nachricht, die Drogenberaterin Pia Mang in ihrem Jahresbericht in einer Sitzung des Kulturausschusses mitteilen konnte. Das heißt allerdings nicht, dass Illertissen eine drogenfreie Zone ist: Die Dröhnung finde meist im Privaten statt, hieß es. Und außerdem greift eine Gefahr um sich: Die neuen psychoaktiven Substanzen (NPS) wie sogenannte „Legal Highs“, die gefährliche Chemikalien enthalten, verbreiten sich immer stärker.

Im Jahr 2016 hatte Pia Mang viel zu tun: 359 Kontakte zählte sie im Rahmen ihrer Arbeit als „Streetworkerin“, als Sozialarbeiterin, auf der Straße. Dabei kam sie mit vielen meist jungen Menschen ins Gespräch, versuchte über die Gefahren von Drogenkonsum aufzuklären, Kontakte zu knüpfen und Süchtigen Hilfe anzubieten. Für ihre Tätigkeit erhielt Mang im Ausschuss viel Lob.

ANZEIGE

Ärger gab es hingegen beim Blick in die finanzielle Bilanz: Denn in diesem Jahr muss die Stadt Illertissen fast 10000 Euro draufzahlen. Zudem gab es Kritik an dem angeblich undurchsichtigen Zahlenwerk. Ein Überblick:

Drogenberatung: Vor allem freitags ist Pia Mang in Illertissen unterwegs, spricht Jugendliche und junge Erwachsene auf öffentlichen Plätzen und im Jugendhaus an. Dabei stellt die Beraterin die Frage, ob einer der Anwesenden jemanden kennt, der Drogen konsumiert. „Dann gehen meistens mehrere Finger in die Höhe“, schilderte Mang ihre Erfahrungen. Für sie sei es schwierig, den Kontakt zu Konsumenten oder Abhängigen herzustellen: Diese zögen sich oft zurück, weil es meistens um den Konsum verbotener Drogen gehe. Neben der Arbeit auf der Straße leistet Mang Präventionsarbeit an Schulen, berät am Telefon und in Sprechstunden.

„Mit großer Sorge“ beobachtet die Drogenberaterin die Verbreitung von neuen psychoaktiven Substanzen. Dazu gehören Stoffe, die als Kräutermischungen, Lufterfrischer oder Badesalze verkauft werden. Enthalten sind (oft unerforschte) chemische Wirkstoffe, die den Konsumenten in einen Rausch versetzen – mit teilweise üblen Folgen wie Herzrasen, Kreislaufzusammenbrüchen, Panikattacken oder Wahnvorstellungen. Auch Todesfälle sind dokumentiert. Zudem können die NPS Gifte enthalten. Die Wirkung sei unberechenbar, sagte Mang, und werde von experimentierfreudigen Jugendlichen häufig unterschätzt.

Kosten: Über die Jahre sind die Ausgaben der Drogenberatung „Drob-Inn“, deren Sitz sich in Neu-Ulm befindet und die von der dortigen Diakonie getragen wird, gestiegen: Das sagte Leiterin Jenny Wiegert-Schartmann im Ausschuss. Die Pauschalen, welche die Städte Senden, Vöhringen und Illertissen für die Drogenstreetwork jährlich im Voraus bezahlten (jeweils 13800 Euro), seien jedoch seit 14 Jahren nicht erhöht worden. „Für diese Summe ist die Arbeit nicht zu machen“, sagte Wiegert-Schartmann. Die Kommunen legen am Jahresende also Geld drauf, heuer sind es 9548 Euro. Ein Grund dafür ist offenbar, dass der Bezirk Schwaben als Kostenträger die Zuschüsse für Personal mit neuen Arbeitsverträgen gekürzt hat, wie auf Nachfrage von Rat Andreas Lanwehr (Freie Wähler) zu erfahren war. Sein Fazit: Das dadurch entstehende Defizit bleibt bei den Städten hängen. Das gefiel Bürgermeister Eisen gar nicht: „Sie leisten gute Arbeit, aber Sie können nicht erhöhen, wie Sie wollen, das geht halt nicht“, sagte er an die „Drob-Inn“-Chefin gewandt. Demnächst werde es in der Sache Gespräche geben, wie die Steigerungen zu verhindern sind, kündigte Eisen an. Rätin Gabriele Swoboda (SPD) bemängelte die ihrer Auffassung nach zu undurchsichtig gestaltete Bilanz und wünschte sich künftig tiefere und detailliertere Einblicke in die Ausgaben.