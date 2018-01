2018-01-05 00:33:35.0

Kostüme kaufen für einen guten Zweck

Aktion Hoffnung bietet in IllertissenKleidung an

Ein neues Häs kaufen und damit Gutes tun: Das können Faschingsfans am Donnerstag, 11. Januar, in der Zeit von 16 bis 19 Uhr im Illertisser Pfarrheim St. Martin. Dort veranstaltet die Hilfsorganisation des Bistum Augsburgs, Aktion Hoffnung, gemeinsam mit der Pfarrei einen Secondhand-Faschingsmarkt. Auf 200 Quadratmetern sind dabei Faschingskostüme, Glitzermode, Retroteile und besondere Unikate zu erhalten, heißt es in einer Ankündigung.

Der Fundus der Aktion Hoffnung umfasst viele Tonnen an Bekleidung. Sie wurden über das Jahr gesammelt und nun bei den insgesamt 57 Märkten der Aktion Hoffnung verkauft. Der Erlös soll für die Schul- und Berufsausbildung von Aids-Waisen in Uganda ausgegebnen werden. Viele Eltern in dem afrikanischen Land seien an der Krankheit gestorben, die Kinder alleine zurückgeblieben. Seit vielen Jahren steht die Organisation Hope Sharing Family (Hosfa) dafür ein, das Aids-Waisen, vor allem aus den ärmsten Bevölkerungsschichten, eine Chance auf eine Ausbildung erhalten. Die Arbeit will die Aktion Hoffnung mit ihren Kleidungsverkäufen unterstützen. Das Ziel: Die betroffenen Kinder sollen medizinisch besser versorgt werden und es sollen weitere Klassenräume entstehen. (floho)