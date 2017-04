2017-04-19 13:00:00.0

Vöhringen Krankenwagen wieder aufpoliert

Das Fahrzeug des Roten Kreuzes war mutwillig zerkratzt worden. Von Ursula Katharina Balken

Die Mitglieder der BRK-Bereitschaft Vöhringen trauten ihren Augen nicht. Unbekannte hatten den Krankenwagen, der ehrenamtlichen Helfern zur Verfügung steht, mutwillig zerkratzt. Und die Täter hatten ganze Arbeit geleistet. Das Fahrzeug musste aufwendig neu mit den notwendigen Schriftzügen beklebt werden, von den Schäden am Lack mal ganz abgesehen.

„Dass der Wagen jetzt wieder tipp-top dasteht, verdanken wir der Spendenfreudigkeit der Vöhringer Bürger“, sagt Bereitschaftsleiter André Scholz. In der Frühjahrsversammlung in den BRK-Räumen berichtete Scholz, wie aktiv die Vöhringer Bereitschaft ist. 5000 Arbeitsstunden werden im Jahr geleistet. Und das geschieht wie selbstverständlich und ohne großes Aufhebens, meist eigentlich in aller Stille.

ANZEIGE

Der Krankenwagen, so Scholz, wird für Sanitätsdienste eingesetzt, aber auch im Katastrophenfall oder bei größeren Ereignissen, wo erhöhter Schaden eingetreten ist. Ebenfalls stehe das Fahrzeug der Schnelleinsatz-Truppe zur Verfügung.

„Die Vorhaltung aber auch die Instandhaltung der Fahrzeuge und der medizinischen Geräte haben ihren Preis.“ Dass der Wagen mutwillig zerkratzt worden ist, kostete die Bereitschaft viele Arbeitsstunden. Die Neubeschriftung kostete rund 1600 Euro.

Bürger zeigten sich spendabel

„Die Vöhringer zeigten sich großzügig und hatten ein Herz für das BRK. Der Betrag kam zusammen. Darüber freuen wir uns sehr, deshalb Dank an alle Unterstützer und für das dem BRK entgegengebrachte Vertrauen“, so Bereitschaftsleiter Scholz.