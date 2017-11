2017-11-15 00:35:40.0

Markt Kreative Künstler

Händler aus der Region zeigen in der Sporthalle in Altenstadt ihre neuesten Werke

Gemaltes und Gestricktes, Handgenähtes oder Glas- und Schnitzarbeiten: Bei der zwölften Hobbybastler- und Künstlerausstellung in der TSV-Halle in Altenstadt zeigten Aussteller aus der Region, wie kreativ sie sind. Wie Organisator Ernst Wüst betonte, nahmen viele Kreative heuer erstmals teil. „Wir haben heuer ein weitestgehend neues Sortiment.“

Während sich die Ausstellungshalle gut füllte, berichtete etwa Lore Sauter, dass die Untereicher Bastelfrauen den Erlös aus dem Verkauf an soziale Projekte spenden. Mit Mützen, warmen Schals und Handschuhen hatten die Bastelfrauen, die zum ersten Mal an der Ausstellung teilnahmen, bei nasskaltem Herbstwetter letztlich die passenden Waren parat.

Pfiffige Ideen hatte Janike Wetzel aufgestellt. So beinhaltete etwa ein kleiner Papp-Würfel ein weihnachtliches Rundumpaket: Eine besinnliche Weihnachtsgeschichte, eine Kerze, ein Keks und ein Teebeutel bilden das Set, das spontan zum geselligen Beisammensein animieren soll. Kreativ ist auch der „Adventskalender to go“, der sich in die Jackentasche stecken lässt. So kann jederzeit ein Türchen geöffnet werden.

Aussteller der ersten Stunde und seit Jahren dabei, sind die beiden Hobbymaler Margareta Ziegelmaier und Helmut Trautwein. Naturmotive zeigten die ausgestellten Werke von Margareta Ziegelmaier. Helmut Trautwein bringt mit Pinsel und Farbe markante Gebäude, wie Kirchen und Plätze aus Altenstadt und Umgebung, auf die Leinwand. (sar)