2017-04-12 11:04:00.0

Vöhringen Kreis gibt Millionen für Schulen aus

Zwei Gebäude in Vöhringen stehen im Fokus. Warum der Blick sich auch aufs G9 richtet.

Zwei mal „sehr gut“ für die Bausubstanz: Mit traumhaften Noten wurden die Realschule in Vöhringen und das Illertal-Gymnasium (IGV) in Illerzell ausgezeichnet. Das hat eine Bewertung der beiden Gebäude durch Experten des Landratsamts ergeben. Diese wurde gestern in einer Sitzung des Kreisbauausschusses vorgestellt. Die Schulen wurden unlängst komplett (IGV) und teilweise (Realschule) saniert und seien deshalb aktuell gut in Schuss, wie Joachim Müller, Fachbereichsleiter im Kreisbauamt, feststellte. Allerdings muss der Kreis in den kommenden 15 Jahren trotzdem Millionensummen in die Gebäude stecken: Für Unterhalt und Reparaturen rechnet Müller für das IGV mit Ausgaben in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro, für die Realschule mit Kosten von etwa 2,18 Millionen. Ob die veranschlagte Summe für das IGV allerdings ausreicht, blieb fraglich. Aktuell sei noch nicht abzusehen, welche Auswirkungen die unlängst beschlossene Rückkehr zum neunstufigen Gymnasium (G9) für den Landkreis Neu-Ulm mit sich bringt, hieß es.

Trotz der guten Zustände der beiden Vöhringer Schulen, fallen nach Angaben von Müller einige Investitionen an. So soll die Realschule möglicherweise ein Blockheizkraftwerk erhalten. Auch „Luftgüteampeln“ seien vorgesehen – diese Anlagen zeigten an, wann die Zimmer gelüftet werden müssen. Des weiteren stünden die Sanierungen des Dachs am Ostflügel und von Werkräumen an. Weniger Maßnahmen sind am IGV geplant: Die Fassade wird gestrichen und es sei der Aufbau einer weiteren Fotovoltaikanlage vorgesehen, so Müller.

Die Kreisverwaltung will nun prüfen, was die Rückbesinnung auf das G9 für die hiesige Schullandschaft bedeuten wird, kündigte der stellvertretende Landrat Roland Bürzle an. „Das ist eine klare Arbeitsansage.“ (caj)