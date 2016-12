2016-12-29 15:43:00.0

Illertissen Kultur im Schloss: Internationale Künstler treten in Illertissen auf

Von Jazzharfe bis Streichquartett: Der Freundeskreis stellt das Konzertprogramm für das erste Halbjahr vor. Auch im kommenden Jahr bietet Illertissen internationalen Künstlern eine Bühne. Von Regina Langhans

In der zweiten Januarhälfte beginnt für den Freundeskreis Kultur im Schloss auch künstlerisch das neue Jahr. Vorsitzender Fritz Unglert hat für Illertissen sechs interessante Konzerttermine mit international bekannten Solisten und Ensembles ausgemacht. Streicher, Bläser, Pianisten und Sänger bieten Klassik bis Jazz und einen Schwenk ins Operettenfach kurz vor der Sommerpause. Das Programm:

Trio Tino, Samstag, 21. Januar, 19 Uhr, in der Festhalle des Kollegs: Das Ulmer Ensemble in der Besetzung mit Dieter Kraus (Saxofon), Tindaro Addamo (Gitarre) und Markus Braun (Bass) ist ursprünglich im Jazz beheimatet. Es wendet sich der Klassik zu und eröffnet dem Zuhörer erfrischend neue Klangmomente. Klassische Stücke von Bach werden jazzig angehauchten Stücken des Brasilianers Egberto Gismonti gegenübergestellt. Auch die Entwicklung des Tangos wird beleuchtet.

Kodály Quartett, Samstag, 11. Februar, 19 Uhr, Festhalle im Kolleg: Fast schon zu den Legenden der Kammermusik zählt das Kodály Quartett mit Attila Falvay (Violine), Ferenc Bangó (Violine), János Fejérvári (Viola) und György Éder (Violoncello). Es wurde 1966 an der Franz-Liszt-Musikakademie in Bu-dapest gegründet, wobei sein Name dem Komponisten Zoltán Kodály gewidmet ist. Die Musiker befinden sich im Rahmen ihres 50-jährigen Jubiläums auf Welttournee und machen dabei in Illertissen Station.

Park Stickney Jazzharfe, Samstag, 25. März, 19 Uhr, Schranne: Der berühmte Jazzharfenist aus New York zeigt das Instrument für besinnliche Musik von einer neuen Seite: Virtuos und perkussiv, mit Basslinien, die sich groovend in perlende Bebop-Läufe eines Stücks von Miles Davis weben, oder tremoloartiges Flirren bei andalusischen Alhambra-Klängen. Stickney versteht sich darauf, in rasanten Manövern alle Genregrenzen zu übersteigen.

Janis Pfeifer Klavierrecital, Samstag, 22. April, 19 Uhr, Barocksaal: Janis Pfeifer wurde 1993 in Ulm geboren. Seit 2011 studiert er an der Musikhochschule Stuttgart. Unter anderem erhielt er 2015 das Bayreuth-Stipendium des Richard-Wagner-Verbandes.

Nils Mönkemeyer, William Youn, Viola, Klavier, Samstag, 27. Mai, 19 Uhr, Schranne: Mit Nils Mönkemeyer, Professor an der Musikhochschule München, kommt einer der bedeutendsten Bratschisten, der seinem Instrument enorme Aufmerksamkeit verschafft hat, nach Illertissen. In William Youn hat er einen echten Poeten mit bravouröser Anschlagstechnik als Klavierpartner. Der gebürtige Koreaner lebt in München.

Elke Kottmair Operette, Samstag, 17. Juni, 19 Uhr, Schranne: Eine „Sommernacht der Operette“ mit dem Motto „Küssen ist keine Sünd“ bieten Elke Kottmair (Sopran), Gerald Hupach (Tenor), Wolfram Tetzner (Klavier) und Michael Suttner (Moderation). Die Künstler kommen alle aus Dresden, von Semperoper oder Staatsoperette, wobei der Schauspieler, Sänger und Geiger Suttner durch das Programm führt. Zu hören gibt es bekannte Ohrwürmer von Robert Stolz, Franz Lehar, Emmerich Kálmán oder Eduard Künneke.

Karten Buch&Musik: 07303/28464, Fritz Unglert: 07303/7257, Traffity Service Center Ulm: 0731/1662177.