2017-12-15 07:00:00.0

Vöhringen Kulturelle Vielfalt unter einem Dach

Vom Allgäu-Krimi bis zum Schattentheater: Das Halbjahresprogramm des Wolfgang-Eychmüller-Hauses in Vöhringen steht fest. Was die Besucher erwartet. Von Ursula Katharina Balken

Das Jahr, in dem die Stadt Vöhringen ihren 40. Geburtstag feierte, klingt gerade aus – da ist schon ein neues Jubiläum in Sicht: Das Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus wird 25 Jahre alt. Am 25. September 1993 wurde es in großem Rahmen eingeweiht. Damals sagte der ehemalige Bürgermeister und heutige Altlandrat Erich Josef Geßner: „Ich wünsche dem Haus eine glückliche Zukunft und dass es allen Erwartungen gerecht werden kann.“ Heute sagt sein Nachfolger im Amt, Bürgermeister Karl Janson, dass das Haus der Stadt „ein ganz neues Profil gegeben hat“.

Wer das Haus im Frühjahr oder Herbst buchen will, muss sich mehr als ein Jahr vorher darum bemühen, weiß Kulturreferentin Anette Netter aus Erfahrung. Das neu aufgelegte Programm für die Monate von Januar bis August 2018 bietet nun wieder eine Mischung aus Klassik, Kabarett und Unterhaltung. Ein Überblick:

Januar: Los geht es mit dem Programm am 5. Januar. Das Duo Graceland lässt die Zuhörer mit einem „Tribute to Simon & Garfunkel“ in die Welt der 60er- und 70er-Jahre eintauchen. Im Repertoire haben die Musiker bekannte Stücke wie „The Sound of Silence“ oder „Mrs. Robinson“.

„Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir damit umgehen“ spricht Bestsellerautor Axel Hacke am 17. Januar. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Schulen. Der Journalist geht der Frage nach, wie wir anderen Menschen mit Anstand begegnen können.

Die erste Abo-Veranstaltung im neuen Jahr führt die Zuschauer am 20. Januar dann in die geheimnisvolle Welt des Schattentheaters „Moving Shadows“.

Februar: Der Februar beginnt im Wolfgang-Eychmüller-Haus gleich mit einer Abo-Veranstaltung. Am 3. Februar interpretiert der Pianist Stephan Graf von Bothmer die besten vier Filme des erfolgreichen Komiker-Duos Stan & Olli, alias Dick und Doof.

Am 15. Februar werden die Besucher auf eine „Winterreise“ mit Franz Schubert geschickt. Es steht ein Liederabend mit Florian Götz (Bariton) und Georg Michael Grau (Klavier) auf dem Programm. Karten für diese Veranstaltung sind nur im Rathaus erhältlich. Am 16. Februar steht dann das Chiemgauer Volkstheater mit dem Stück „Mei bester Freind“ auf der Bühne.

März: Wie sich moderne Popsongs von Künstler wie Bruno Mars, Robbie Williams oder den Toten Hosen ganz ohne Begleitinstrumente anhören, zeigt die Gruppe „Terzinfarkt“ am 10. März. Das Quintett aus München zeigt A-cappella-Interpretationen auf hohem technischen Niveau. Am 17. März können Frauen beim Oasentag in Vöhringen wieder an zahlreichen Workshops teilnehmen.

April: Am 7. April feiert das Jugendtheater Spectaculum 04 mit seinem Stück „Das magische Licht“ Premiere. Die Eigenproduktion der Gruppe nach einem Märchen von Thomas Boxhammer und Musik von Fabian Weisenberger ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Einer der Höhepunkte des Programms erwartet die Zuschauer sicherlich am 25. April: Dann steht das Allgäuer Autoren-Duo „Klüpfel & Kobr“ auf der Bühne. Auf ihrer Jubiläumstour „Der Sinn des Lebens“ sprechen die beiden über 15 Jahre Kommissar Kluftinger.

Mai: Der bayerische Kabarettist Michael Altinger kommt am 18. Mai mit seinem neuen Programm „Hell“ nach Vöhringen. Zusammen mit seiner Ein-Mann-Band Martin Julius Faber beleuchtet er die Frage, wie sich aus der Monotonie des Alltags ausbrechen lässt.

Juni: Am 5. Juni können Interessierte dem Kammerkonzert „Gassenhauer“ lauschen. Gespielt wird Musik für Klarinette, Violoncello und Klavier mit Stefanie Faber, Michael Bosch und Fedele Antonicelli. Am 17. Juni steht die Geschichte der Klaviermusik auf dem Programm. Pianist Wolfgang Waller spannt den Bogen von der Spätromanik bis in die heutige Zeit.

August: Kabarettist Michl Müller wird am 17. August das erste Halbjahr im Wolfgang-Eychmüller-Haus beenden. Unterwegs ist er mit dem Programm „Müller...nicht Shakespeare“.

Kontakt: Weitere Informationen zum Programm gibt es im Kulturamt der Stadt Vöhringen sowie im Internet unter www.voehringen.de