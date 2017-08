2017-08-31 00:33:34.0

Freizeit Kulturzentrum: Nachfrage nach Abos ungebrochen

Die Stadt Vöhringen ist auch im Jubiläumsjahr mit den Zahlen zufrieden Von Ursula Katharina Balken

Das Interesse an den Abonnements-Veranstaltungen im Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen ist ungebrochen. 351 Abonnenten haben wieder die sieben Aufführungen gebucht, die in der neuen Spielzeit angeboten werden. Das Programm ist erneut eine Mischung aus Konzerten, Musicals, Ballett, Comedy und Boulevard-Theater. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre hat diese Kombination immer wieder Erfolg.

Wie Anette Netter vom Kulturamt der Stadt mitteilt, ist sie „rundum zufrieden. Mal sind es zehn mehr oder weniger Zuschauer, aber die Besucher, die fest buchen, bleiben gleich“. Vor zehn Jahren belief sich die Zahl der Buchungen bisweilen auf 400. Dass dies nicht mehr der Fall ist, sei auf die herangewachsene Konkurrenz zurückzuführen, die mittlerweile rund um Vöhringen entstanden ist – etwa in Senden, Weißenhorn und Illertissen. Aber auch das Ulmer Theater und kleine Veranstaltungen, die gut angenommen werden, würden mit den Veranstaltungen in Vöhringen konkurrieren.

Wenn Netter einen Blick in den überregionalen Veranstaltungskalender wirft, stellt sie fest, „jetzt werden 20 Veranstaltungen oft an einem Tag angeboten, vor fünf Jahren waren es vielleicht drei oder vier“. Dieser Konkurrenz stelle sich Vöhringen mit einem Programm, das einen bunten Mix an Unterhaltung biete.

Bürgermeister Karl Janson spricht von „hochkarätigen Veranstaltungen“, die den Besuchern im Jubiläumsjahr 40 Jahre Stadt Vöhringen geboten werden. Dazu zähle etwa die Aufführung des Liederkranzes „Rhythm of Life – Im Auf und Ab des Lebens“, die im November stattfindet. Auch weist er auf das Jubiläumskonzert der Musikschule Dreiklang hin, die damit ihr 30. Gründungsfest feiert.

Im Übrigen gibt es noch ein Jubiläum zu feiern: Das Kultur-Abonnement besteht seit 25 Jahren. Die Besucher erwartet bei der ersten Abo-Veranstaltung (Samstag, 30. September), die das Leben der amerikanischen Schauspielerin Doris Day nachzeichnet, eine Überraschung. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Um das 25-jährige Abo-Jubiläum zu begießen, wird es ab 19.30 Uhr einen Sektempfang geben.