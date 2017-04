2017-04-06 11:00:00.0

Illertissen Kunst mal drei

Skulpturen, Gemälde und Musik gab es bei einer Vernissage in Illertissen. Noch bis 25. April ist die Ausstellung geöffnet. Von Regina Langhans

Kunst auf Gemälden, als Skulpturen und in der Musik erwartete die Besucher der Vernissage im Sparkassen-Foyer in Illertissen. Denn zur Präsentation ihrer Arbeiten hatten der Maler Horst Reul und der Bildhauer Wolfgang Schaller das Streich-Ensemble des Kollegs der Schulbrüder hinzugeholt. Die sehenswerten Exponate sind bis zum 25. April zu den Öffnungszeiten der Schalterhalle zu besichtigen.

Per Zufall haben sich die beiden Künstler, Reul aus Tiefenbach und Schaller aus Dietenheim, gefunden, wobei Werdegang und Exponate so unterschiedlich scheinen, wie sie sich im Kunstverständnis ergänzen. Die Schau zeigt Bilder in abstrakter und figürlicher Malerei sowie Skulpturen in Holz und Güsse in Bronze oder Acrylharz. Mit Musik wie „The Celtic Butterfly“ des zeitgenössischen Komponisten Milko Kelemen setzte das Streich-Ensemble des Kollegs moderne Akzente.

„Als Künstler empfinden wir beim Schaffen der Werke und geben somit immer etwas von uns preis“, sagte Horst Reul beim Vorstellen der Arbeiten. Doch nicht jeder Kunstschaffende erzähle gern von sich und verklausuliere daher manche Aussage. Dem Betrachter zeigten sich leicht verständliche Werke und andere, die sich nur schwer erschließen lassen.

Reul malt seit Kindheit und hat sich stets dazu „getrieben“ gefühlt, wie er erzählt. Doch dem väterlichen Wunsch entsprechend sollte er „etwas Gescheites lernen“, studierte unter anderem Naturwissenschaften und arbeitete als Bauchemiker. 2011 nahm er die Malerei wieder auf, ließ sich in Aquarellmalerei unterweisen und besuchte Kurse. „Es sind Empfindungen und Eindrücke, die ich beim zeichnerischen Malen einfange“, sagt der 70-Jährige. Mitunter sind es nur Ausschnitte, ein Kopf, eine Blüte, die er detailliert darstellt.

Wolfgang Schaller hat das darstellerische Talent vom Vater geerbt und seine Kunst studiert. Seit 1979 lebt und arbeitet er als Bildhauer. Er erzählt, wie seine Ideen ganz beiläufig entstehen. „Wenn ich etwas höre, habe ich plötzlich den Einfall, ganz automatisch.“ Als Reiter setzt er seine Vorliebe für Pferde künstlerisch um, in detailgetreue, fein herausgearbeitete Skulpturen. Schaller hat sich spezialisiert auf Ornamente, etwa um Türen zu verzieren, sowie im Anfertigen kunstvoller Urnen.