2017-01-16 19:00:00.0

Landkreis Neu-Ulm Landrat wünscht sich mehr Hofläden

Thorsten Freudenberger bricht eine Lanze für heimische Lebensmittel. Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe gestiegen. Von Gerrit-R. Ranft

Landrat Thorsten Freudenberger wünscht sich mehr Hofläden in der Region.

Eine Lanze für die heimische Landwirtschaft hat Landrat Thorsten Freudenberger mit seiner Festrede auf dem Neujahrsempfang des Bayerischen Bauernverbands (BBV) am Samstagabend in Reutti gebrochen. Die Erhöhung des Milchpreises um zehn Cent für den Liter im November vergangenen Jahres nannte er nur einen „ersten Schritt in die richtige Richtung“.

Verbrauchern müssten schmackhafte und gesunde Nahrungsmittel mehr wert sein als nur das billigste der billigen Sonderangebote, sagte Freudenberger. Dass ein Liter Milch im Supermarkt gerade so viel koste wie eineinhalb Zigaretten, „ist geradezu zynisch gegenüber den Bauern“. Er habe es gut gefunden, dass der BBV-Kreisverband schon mal öffentlich für die bäuerlichen Interessen demonstriert habe. Der Landrat sprach sich für die Nutzung regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte aus. Auch die Zahl der Hofläden sollte seiner Ansicht nach weiter gesteigert werden.

Die heimischen Landwirte wüssten als Unternehmer um ihre Verantwortung für sich und ihre Angehörigen, aber auch für ihr Vieh, für Anbau-, Weide- und Brachgelände. Sie huldigten nicht der Profitmaximierung, sondern bauten auf Nachhaltigkeit. Manche Betriebe benötigten mehrere Standbeine, um wirtschaftlich zu überleben, sagte der Landrat. Als Betreiber von Biogasanlagen sei ihr Engagement zu begrüßen. Dennoch mahnte Freudenberger, die Probleme nicht auszublenden. Ethische Aspekte würden ebenso vorgebracht wie die „Vermaisung der Landschaft“ durch immer mehr Maisanbau mit allen negativen Folgen für Böden, Grundwasser und Artenvielfalt.

Er teile die Haltung des BBV, der die Gentechnik in der Landwirtschaft sehr kritisch hinterfrage. Intakte Natur sei das größte Kapital des Bauern, das er nicht eilfertig wegen kurzfristiger Renditeaussichten aufs Spiel setzen dürfe. „Ich weiß, dass Sie diese Themen und Spannungsfelder sehr besonnen und differenziert diskutieren.“ Freudenberger riet dazu, sich in dieser rastlosen Zeit öfter mal auf bäuerliche Tugenden, Weisheiten und Werte einzulassen.

Kreisbäuerin Christiane Ade und Kreisobmann Andreas Wöhrle ging es als Moderatoren des Abends um „die Gestaltung der Zukunft, um Vielfältigkeit und um die bäuerliche Freiheit“. Nach ihren Angaben gehören dem Kreisverband 56 Ortsgruppen an. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe sei in jüngster Zeit gestiegen und liege heute bei 980 im Landkreis. Der bayerische Bauernverband sei demokratisch legitimiert, wie sich aus den Wahlen und der Meinungsbildung ergebe, die von unten nach oben verlaufe. Grundgedanke sei Mitbestimmung und Einwirkung auf politische Prozesse.