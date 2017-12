2017-12-06 07:00:00.0

Landkreis Neu-Ulm Landtagswahl: SPD schickt Daniel Fürst ins Rennen

Zur Bezirkstagskandidatin wird Seija Anne Knorr bestimmt – trotz ihrer Abwesenheit bei der Wahl. Von Angela Häusler

Der SPD-Kandidat des Stimmkreises Neu-Ulm für die Landtagswahl 2018 heißt Daniel Fürst. Den 33-jährigen Neu-Ulmer haben die Genossen kürzlich in der Stimmkreisvertreterversammlung mehrheitlich nominiert. 23 von insgesamt 35 Stimmen entfielen beim Wahlgang auf Fürst, der ursprünglich aus Göppingen stammt und den Politikbetrieb bereits kennt: Schließlich ist er seit 2015 Vorsitzender des Zentralverbands deutscher Schornsteinfeger und damit für die Belange von rund 10000 Kollegen verantwortlich. „Dort habe ich gelernt, Kompromisse zu schließen“, so der Vater eines Sohnes.

Fürst ist seit 2007 SPD-Mitglied – und zwar aus Überzeugung: „Ich will die Grundwerte Gerechtigkeit und Solidarität umsetzen.“ Frischen Wind hereinbringen und Politik wieder verständlich machen, das habe er sich vorgenommen. Zudem gehe es für ihn darum, „dass es in der bayerischen Politik keinen Rechtsruck geben darf“. Dabei helfe ihm auch die Erfahrung aus der Führung zweier Firmen. Nun, nach der Nominierung, sei er gerührt und „fast ein bisschen sprachlos“, so Fürst. Er sicherte dem Bundestagsmitglied Karlheinz Brunner aus Illertissen seine volle Unterstützung zu.

Der zweite Bewerber für die Landtagskandidatur war Bernd Bachmann, Ortsvorsitzender der Sendener SPD und Stadtrat. Für ihn entschieden sich in der Versammlung zehn Stimmberechtigte. Karl-Martin Wöhner, der den Einzug in den Landtag im Jahr 2013 nur knapp verpasst hatte, bekam lediglich zwei Stimmen.

Zur Bezirkstagskandidatin bestimmt, wurde die 23 Jahre alte Seija Anne Knorr. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin war urlaubsbedingt nicht da, hatte für die Veranstaltung aber eine Videobotschaft aufgenommen, in der sie sich einen „coolen Wahlkampf im nächsten Jahr“ wünscht. In ihrer Bewerbung nennt sie die Sozial- und Gesundheitspolitik als Schwerpunkte ihrer politischen Arbeit. Knorr fungierte drei Jahre lang als Vorsitzende der Neu-Ulmer Jusos, derzeit als stellvertretende Vorsitzende. Außerdem ist sie Jugendvertreterin im DGB-Kreisverband Ulm/Alb-Donau.