2018-01-20 00:32:26.0

Lastwagen rammt Transporter

Drei Personen werden bei Unfall nahe Frickenhausen verletzt

Ein Lastwagen und ein Kleintransporter sind am Freitagmorgen zwischen Günz an der Günz und Frickenhausen zusammengestoßen. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Lastwagen gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße MN32 von Günz in Richtung Frickenhausen unterwegs. An der Kreuzung zur Kreisstraße MN13 – an der es immer wieder zu Verkehrsunfällen kommt – übersah der Fahrer einen von links kommenden Kleintransporter und missachtete dessen Vorfahrt. Durch den Aufprall wurden die beiden Insassen des Lieferwagens im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehren Erkheim, Lauben und Günz waren vor Ort und konnten die beiden schnell befreien. Beide Personen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der ukrainische Fahrer des polnischen Lastwagens wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf etwa 20000 Euro. Die Kreuzung war mehrere Stunden lang gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Lastwagenfahrer musste bei der Polizei eine Sicherheitsleistung hinterlegen. (az)