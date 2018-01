2018-01-19 10:00:00.0

Babenhausen Licht an, Stecker rein

Babenhausen will seine Infrastruktur nachhaltiger gestalten. Im Marktrat geht es um die Straßenlaternen - und um eine Tankstelle für E-Autos. Von Sabrina Schatz

Ressourcen schonen und gleichzeitig Geld sparen – diesen Zielen versucht sich Babenhausen zu nähern. In der Marktratsitzung wurden deshalb zwei Bereiche thematisiert, in denen die Marktgemeinde aktiv werden will: die Straßenbeleuchtung und Elektromobilität. Wie die Maßnahmen konkret aussehen sollen, wurde diskutiert.

Straßenbeleuchtung: Wie berichtet, soll ein Teil der Leuchten, welche die Straßen im Fuggermarkt und in Klosterbeuren erhellen, ausgetauscht werden. Natrium- und Quecksilberdampfleuchten sollen energiesparenden LED-Leuchten weichen. Das war, wie berichtet, bereits Ende Oktober Thema in dem Gremium. Damals ging es um eine Bestandsaufnahme, eine mögliche Vorgehensweise und die Kosten. Die Meinungen unterschieden sich, etwa was die Farbtemperatur des Lichts anbelangt, also die Kelvin-Zahl. Nun stand die Umrüstung erneut auf der Tagesordnung.

ANZEIGE

Bürgermeister Otto Göppel berichtete von einem Gespräch mit dem Ottobeurer Bürgermeister German Fries: Ottobeuren habe rund um das Rathaus Leuchten mit 3000 Kelvin verbaut – „Das war aus seiner Sicht ein Fehler“, sagte Göppel. Daher plädiere er dafür, in Babenhausen LED-Leuchten mit 4000 Kelvin – also neutral-weißem Licht – einzusetzen.

Marktrat Josef Deggendorfer widersprach dem. Zwar sei er für LED-Lampen, aber nicht in der 4000-Kelvin-Variante. Das Licht sei zu hell. Er befürchte, dass etwa tagaktive Vögel verwirrt sein könnten. Zudem seien für einen historischen Ortskern 3000 Kelvin – also gedämpfteres warm-weißes Licht – besser geeignet.

Göppel wies darauf hin, dass mancherorts im Fuggermarkt bereits 4000-Kelvin-Lampen leuchten, etwa im Weinrieder Feld. „Bisher hat es keine Beschwerden gegeben.“ Er glaube, dass sich Leuchten mit 4000 Kelvin als Standard halten, zumal diese effizienter seien. Marktrat Werner Sutter ergänzte, dass die Schrannenstraße – „eine alte, traditionelle Straße, die man vom Gefühl her heimelig und warm ausleuchten möchte“ – ebenfalls mit 4000-Kelvin-Leuchten ausgestattet sei. „Wir haben schon so viel in weißem Licht in Babenhausen. Warum sollen wir jetzt hin zu gelblicherem Licht gehen?“, fragte Sutter in die Runde. Marktrat Thomas Held sagte: „Straßenlampen hat man, damit Fußgänger sich nachts bequem und sicher bewegen können. Helligkeit ist da schon gut.“ Zweiter Bürgermeister Christian Pfeifer sprach sich dafür aus, auf die Erfahrungen Ottobeurens zu vertrauen. Letztlich stimmte das Gremium mit einer Gegenstimme für den Abschluss der Verträge zum Leuchtmitteltausch.

Elektromobilität: In Babenhausen könnte bald eine Ladesäule stehen, an der Elektroautos Strom tanken können. Die Marktgemeinde hat einen Förderantrag über die Lechwerke (LEW) gestellt, der bewilligt wurde. Die Miete einer solchen E-Säule mit Kartenleser würde damit noch rund 70 Euro pro Monat betragen – unter drei Bedingungen. Erstens müssen zwei Stellplätze bereitgestellt und gekennzeichnet werden. Zweitens muss die Säule mindestens sechs Jahre lang in Betrieb sein. Und drittens: Kündigt Babenhausen den Vertrag nach sechs Jahren, sind die LEW dazu berechtigt, aber nicht verpflichtet, die E-Säule weitere fünf Jahre an dem Standort zu betreiben, ohne Entgelt zu bezahlen.

Die Marktgemeinde hat bereits einen Ort für die Säule im Blick: bei zwei hintereinanderliegenden Parkplätzen an der Westseite des Rathauses. „Diesen Standort halte ich nach wie vor als den geeignetsten“, sagte Göppel. Für Benzin- und Diesel-Autos würden diese zwei Parkplätze wegfallen, jedoch wurde in den vergangenen Wochen ein zusätzlicher in der Straße geschaffen. Einige Markträte äußerten dennoch Bedenken: Sie halten Stellplätze vor dem Hotel in der Rechbergstraße für geeigneter. Dies war Göppel zufolge bereits im Gespräch, der Erbpächter habe jedoch kein Interesse.

Josef Deggendorfer sagte, dass er den Vertrag für einseitig halte. „Wir zahlen für die Ladesäule und LEW macht das Geschäft.“ Außerdem fügte er an: „Wenn das Ding schnurrt, wovon ich nicht überzeugt bin, wird es weiterbetrieben.“ Bürgermeister Göppel zufolge rentiere es sich für die Marktgemeinde nicht, eine eigene Ladesäule anzuschaffen und zu betreiben. Zudem sagte er: „Der Bedarf ist im Moment vielleicht noch nicht so groß. Aber wie soll Elektromobilität Fuß fassen, wenn keine Ladesäulen vorhanden sind?“ Laut Zweitem Bürgermeister Pfeifer handelt es sich auch um eine „Image-Sache“ für Babenhausen. Man solle künftig auch E-Bike-Fahrern Infrastruktur anbieten. Elfriede Rothdach ergänzte, dass eine Säule in Babenhausen auch im Landkreis bekannt würde: „E-Auto-Besitzer sind wie Oldtimer-Freunde. Da gibt es zum Beispiel einen Stammtisch in Mindelheim, der Ladesäulen bewirbt.“

Einen Haken am Angebot der LEW sehen die Markträte allerdings: Sie vermuten, dass vor dem Rathaus ein großes Werbeschild des Energiekonzerns aufgestellt werden müsse. Das will Gremium vermeiden. Mit einer entsprechenden Anmerkung ging der Beschluss durch.

Um ein weiteres Signal für E-Mobilität zu setzen, kann sich die Marktgemeinde außerdem vorstellen, ein eigenes E-Auto anzuschaffen oder zu leasen. Kommt die Ladesäule, würde LEW Freistrom dafür stellen. „Nachdem wir im Markt auch sehr viele kurze Strecken fahren, wäre ein E-Fahrzeug auch aus wirtschaftlicher Sicht zu überlegen“, sagte Göppel. Die Verwaltung wird nun Angebote einholen.