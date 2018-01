2018-01-31 00:35:22.0

Kultur Lieder aus „Dick und Doof“

Konzertpianist spielt im Kulturzentrum in Vöhringen

Mit einem etwas anderen Konzert gastiert der Konzertpianist Stephan Graf von Bothmer am Samstag, 3. Februar, im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen. Er begleitet die besten vier Filme von Stan Laurel und Oliver Hardy – besser bekannt als „Dick und Doof“ – mit Filmmusik live am Flügel.

Stan und Olli galten Ende der 1920er-Jahre als erfolgreichstes Komiker-Duo aller Zeiten, was ihnen die Bezeichnung als „Pioniere in der Welt des Humors“ einbrachte. Stephan Graf von Bothmer begleitet die Filme aus der Stummfilmzeit, einschließlich der damaligen Werbung von 1915. Beginn ist um 20 Uhr. (ub)

Karten gibt es bei der VR-Bank Vöhringen, Buch & Musik Illertissen, Bücherwelt Senden, Blende 22 Neu-Ulm und im Internet unter reservix.de.