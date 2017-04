2017-04-12 15:00:00.0

Babenhausen Manfred Förg gibt den Taktstock ab

Fünf Musikvereine traten in Babenhausen zusammen auf. Trotz des stimmungsvollen Gemeinschaftskonzerts kam Abschiedsstimmung auf. Von Claudia Bader

Flotte Rhythmen von modernen und traditionellen Kompositionen, anerkennender Applaus und eine super Stimmung – und dennoch war es ein Abschied, vor Kurzem in Babenhausen. Denn nach zehnjährigem Wirken gab Manfred Förg den Dirigentenstab der Prima Musica, der gemeinsamen Jugendkapelle der Musikvereine Babenhausen, Kirchhaslach, Klosterbeuren, Weinried und Winterrieden, ab. Wer sein Nachfolger werden soll ist bisher unklar.

Beim Gemeinschaftskonzert mit der Vorstufenkapelle Prima Youngstars zeigten die motivierten Jungmusiker unter seiner Leitung noch mal sämtliche Facetten ihres fortgeschrittenen Könnens.

In der gut gefüllten Veranstaltungshalle des Schulzentrums setzten die Mädchen und Buben der Prima Youngstars den Auftakt für ein Konzert, das bewies, wie gut die fünf Blasorchester ihre Jugendarbeit organisiert hatten. Unter behutsamer und zugleich fordernder Leitung von Jürgen Schön zeigte der jüngste Nachwuchs, wie fleißig er während der vergangenen Wochen geübt hat.

Das fröhliche, traditionell überlieferte Zulu-Lied „Siyahamba“, die moderne Ouvertüre „Checkpoint“ und der mitreißende Song „I will follow him“ aus dem Musical „Sister Act“ bereiteten die Zuhörer vor auf die emotionale Komposition „Fires of Mazama“ von Michael Sweeney vor. Natürlich musste sich – der auf Wunsch der Eltern zum Klingen gebrachten Filmmusik „Fluch der Karibik“ – noch eine Zugabe anschließen. Während des Ohrwurms „Barbara Ann“ von den Beach Boys wippten zahlreiche Köpfe, Arme und Beine im Rhythmus mit.

Mit den kräftigen Klängen des Marsches „Marcia Augustana“, den der Laubener Komponist Kurt Gäble zu Ehren der historischen Stadt Augusta Vindelicorum geschrieben hatte, eröffnete die Prima Musica dann ihren Auftritt, der von den ersten Takten an bewies, welche Power in den Jugendlichen steckte. Als effektvollen Kontrast zur Polka „Egerländer Trumpf“ von Guido Henn, versprühte der mit kräftigen Fanfaren eingeleitete Marsch „Lichtblicke“ Zuversicht. Nicht nur das wunderschöne Flötensolo und eine beeindruckende Schlichtheit vermittelten im Konzertwerk „Mountain Wind“ von Martin Scharnagl eine berührende Atmosphäre. Auch in der auf einem südafrikanischen Volkslied basierenden Komposition „A Window to the World“ sprühten die Jungmusiker geradezu vor Spielfreude.

Der „Kaiserin-Sissi-Marsch“ beendete schließlich ein Konzert, das erneut in beeindruckender Weise den hohen Stellenwert der gemeinsamen Jugendarbeit der fünf Vereine aufgezeigt hat.