2017-05-18 19:04:00.0

Illertissen Mann hat Haschischbutter im Kühlschrank

Darauf kamen die Ermittler mehr oder weniger durch einen Zufall.

Eine besondere Vesperzutat hat die Polizei in der Wohnung eines 27-jährigen Illertissers entdeckt: In seinem Kühlschrank bewahrte der Mann 50 Gramm mit der illegalen Droge Haschisch versetzte Butter auf. Zudem bewahrte er in seiner Wohnung sechs Gramm Amphetamin und etwa zehn Gramm Marihuana auf, wie die Polizei mitteilt.

Auf den Drogenkonsumenten waren die Ermittler im Zuge einer Verkehrskontrolle in Senden aufmerksam geworden. Dort hatte der 27-Jährige einen Gabelstapler gesteuert, wobei der laut Polizei offenkundig unter dem Einfluss von Drogen gestanden habe. Der Mann habe vor Ort keinen Hehl aus seinem regelmäßigen Konsum gemacht, heißt es weiter. (az)