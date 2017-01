2017-01-07 09:00:00.0

Neu-Ulm/Vöhringen Mann prügelte Freundin fast zu Tode

Frau geht erst nach Monaten zur Polizei und zeigt ihren Peiniger an. Mittlerweile hat sich das Paar getrennt. Von Sabrina Schatz

Er stieß sie gegen die Fensterscheibe des Autos, zerrte an ihren Haaren und schlug ihr mit der Faust in den Bauch: Ein Vöhringer hat seine Freundin vor Jahren mit einer rabiaten Attacke in Lebensgefahr gebracht. Die Folge waren Notoperationen im Krankenhaus. Gestern musste sich der 26-Jährige für diese und weitere Handgreiflichkeiten in der Beziehung vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht verantworten. Er wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und elf Monaten verurteilt.

Erst im vergangenen Frühjahr, nach der Trennung, hatte die heute 28-Jährige den Mut, sich der Polizei anzuvertrauen und die Taten anzuzeigen. „Ich habe mich geschämt für das, was ich mit mir habe machen lassen“, begründete die Illertisserin ihr langes Schweigen. Vor Gericht trat sie als Nebenklägerin auf.

ANZEIGE

Der Anklageschrift zufolge war der Mann in den rund vier Jahren Beziehung mehrmals handgreiflich geworden: Er habe seine Freundin etwa gegen einen Kleiderschrank gestoßen, Ohrfeigen verteilt, ihr auf Oberschenkel und Arme geschlagen. „Er hatte das Talent, mir einzureden, dass ich das brauche“, sagte sie rückblickend.

Den brutalen Höhepunkt erreichte die Beziehung schließlich an einem Abend im März 2013: Das Paar war auf dem Weg zu einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant, als im Auto ein Streit eskalierte. Der Angeklagte stieß die Freundin, die am Steuer saß, mit dem Kopf gegen die Fahrertür. Sie hielt daraufhin am Straßenrand an und wollte aus dem Wagen aussteigen. Ihr Freund hinderte sie, zog sie an den Haaren und forderte sie auf, ihn heimzufahren – sie gehorchte. Am Elternhaus des Mannes angekommen, riss dieser der Illertisserin einen Freundschaftsring vom Finger. Schließlich boxte er ihr die Faust in den Bauch – ein Hieb mit fatalen Folgen. Denn die Illertisserin leidet seit Jahren an einer chronischen Darmendkrankheit.

Der Stoß ließ den Darm reißen, die Frau erlitt starke Schmerzen. In den Tagen darauf wurde der Großteil ihres Dickdarms in Notoperationen entfernt. Seither zieht sich eine 27 Zentimeter lange Narbe über ihren Bauch. Monatelang musste ihr ein künstlicher Darmausgang gelegt werden. Die Frau blieb dennoch bei ihrem Partner, schwieg über die Ursache – bis im Frühjahr 2016.

Ein Arzt gab nun seine Einschätzung zu dem Fall ab: Er hält einen Zusammenhang zwischen Gewalt und Darmriss für „sehr wahrscheinlich“. Ob der Angeklagte um die Folgen wusste, blieb letztlich ungeklärt. Fest stand nur: Er wusste zum Tatzeitpunkt von der Krankheit. Lange habe er sich mit Behandlungsmethoden beschäftigt und sie zu Ärzten begleitet, da war sich das Paar einig.

Der Angeklagte stritt in der Verhandlung ab, dass die Autofahrt überhaupt stattgefunden hat. Lediglich den Ring hätte er ihr einmal vom Finger gezogen. Viele seiner Handgreiflichkeiten sah er lediglich als Spiel: Er und seine Ex hätten gerne „rumgeblödelt“. Dass sie schnell blaue Flecken bekomme, wisse jeder. Zum Darmriss in den Bauch sagte er: „Es tut einem natürlich leid, wenn so etwas jemandem, den man liebt, passiert. Aber ich bin nicht schuld.“ Sein Verteidiger bezeichnete den Vorfall als „Rangelei“ und forderte den Richter auf, es bei einer Geldstrafe zu belassen.

Rangelei? Das sah eine Zeugin anders. Die frühere Arbeitskollegin der Illertisserin berichtete von einem blauen Fleck, der sich über den Bauch des vermeintlichen Opfers gezogen hatte. „Sie hat bei der Arbeit geheult und verraten, dass ihr Freund sie geschlagen hat.“

Sein Urteil begründete Richter Thomas Mayer damit, dass der Angeklagte bereits mehrfach vorbestraft ist, unter anderem wegen Körperverletzung gegen eine frühere Partnerin. Zum Zeitpunkt einzelner Taten war der Mann unter Bewährung gestanden.

Zudem wurde der Vöhringer bereits im Herbst vergangenen Jahres zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er zu seiner Ex-Freundin trotz eines Verbots Kontakt aufgenommen hatte. Nun wurde der Mann verurteilt: Wegen gefährlicher Körperverletzung in einem Fall und leichter Körperverletzung in vier Fällen muss der Mann zusätzlich zur Freiheitsstrafe auf Bewährung 5000 Euro Strafe an eine gemeinnützige Einrichtung bezahlen.„Solche Dramen in Beziehungen kommen leider nicht selten vor“, sagte Richter Mayer.