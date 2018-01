2018-01-08 00:35:30.0

Verbrechen Mann stirbt nach Überfall

Ulmer Kripo sucht Einbrecher

Ein Mann ist in der Nacht zum Samstag in seinem Reihenhaus in Ulm von bislang unbekannten Einbrechern brutal angegriffen worden. Der 59-Jährige starb später im Krankenhaus an den Folgen. Das meldeten die Staatsanwaltschaft Ulm sowie die Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass die Täter gegen 2.30 Uhr in das Reihenhaus im Veltlinerweg am Eselsberg eingebrochen sind. Die 91 und 59 Jahre alten Bewohner wurden dabei auf die Unbekannten aufmerksam. Daraufhin soll einer der Täter den 59-jährigen Mann angegriffen haben. Die Unbekannten sollen das Opfer niedergeschlagen, gefesselt und sodann die Flucht ergriffen haben. Der Mann wurde durch den Angriff schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er noch am Samstag. Die genaue Todesursache soll eine Obduktion ergeben, welche im Laufe der Woche durchgeführt werden soll.

Die Polizei fahndet nun nach den mutmaßlichen Tätern, die bei der Tat Kapuzenjacken getragen haben sollen: Am Wochenende durchkämmten Beamte zeitweise das Wohngebiet mit Hunden. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Ermittler rückten aus und gingen von Haus zu Haus, um mögliche Zeugen zu befragen. Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen und sonstige Beobachtungen nimmt die Kripo unter Telefon 0731/1880 entgegen. (az)