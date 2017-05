2017-05-26 10:31:00.0

Betriebsunfälle Mann stirbt nach Unfall auf der Baustelle

In Elchingen stirbt ein Arbeiter auf Baustelle, in Buch wird einer schwer verletzt

Tragische Folgen hat ein Betriebsunfall am Dienstagmorgen auf einer Baustelle in Elchingen. Der Angestellte einer Baufirma befand sich während seiner Arbeit in der Nähe eines Traktors mit Anhänger. Wie die Polizei mitteilt, geriet das Fahrzeug aus noch unklaren Gründen ins Rollen und erfasste den Mann. Obwohl andere Bauarbeiter sofort Erste Hilfe leisteten, starb der 31-Jährige an seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schwer verletzt wurde ein 37 Jahre alter polnischer Arbeiter in Buch. Laut Polizei war er mit der Wartung eines Fensters in fünf Metern Höhe beschäftigt, als er aus bisher ungeklärter Ursache das Gleichgewicht verlor und stürzte. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Wegen der schweren Verletzungen wurde er per Hubschrauber nach Augsburg geflogen.