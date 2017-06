2017-06-05 10:59:00.0

Unterallgäu Marihuana „mit Liebe gemacht“

Zwei Brüder aus dem Landkreis bauen jahrelang Cannabis in ihren Wohnungen an. Noch bevor die Polizei eingreifen kann, beendet ein folgenreicher Unfall das illegale Treiben. Von Jens Reitlinger

Während der vergangenen neun Monate in Untersuchungshaft habe er seinen Werdegang reflektieren können, sagt der Angeklagte am Beginn seiner Aussage vor dem Landgericht Memmingen. Den Anfang seines Abstiegs in die Drogenwelt sieht der junge Mann aus dem östlichen Unterallgäu im Verlust seines Jobs vor einigen Jahren. Anstatt einen Neuanfang in der Legalität zu wagen, nutzte der heute 32-Jährige sein technisches Geschick ab Herbst 2013 für die Aufzucht von Cannabispflanzen. Während seines emotionalen Tiefs sei die Droge eine Medizin für ihn gewesen, sagte er. Aus Angst vor verunreinigten Produkten entschloss er sich zum Anbau. Über die ertragreichen Ernten war er anfangs selbst erstaunt, berichtet der Angeklagte: „Scheinbar habe ich einfach einen grünen Daumen.“

Sowohl die Plantage als auch sein Drogenkonsum wuchsen ihm jedoch über den Kopf. Als Polizeibeamte die Dachgeschosswohnung im August vergangenen Jahres durchsuchten, fanden sie auf engstem Raum insgesamt 37 Cannabispflanzen und mehrere Kilogramm abgepacktes Marihuana vor. Einen Großteil seiner Ernten hätte der Mann selbst geraucht, manches davon gegen Amphetamine eingetauscht und im Lauf der Jahre über eineinhalb Kilogramm Marihuana an einen alten Bekannten verkauft.

Auch der ältere Bruder des Plantagenbetreibers musste sich vor Gericht verantworten. Als er in finanzielle Nöte geraten war, riet ihm sein Bruder, in das Drogengeschäft einzusteigen. Im Keller des Hauses in einem Nachbarort richteten die Brüder eine weitere Aufzuchtanlage ein. Dort wurde insgesamt knapp ein Kilogramm Marihuana geerntet, das nachweislich für den Verkauf vorgesehen war. Weil auch der Bekannte einen Kundenkreis mit einem Teil seiner Einkäufe versorgte und dadurch ins Visier der Polizei geriet, wurde kurz darauf auch die Plantage in der Dachgeschosswohnung ermittelt.

Noch bevor die Beamten das kriminelle Treiben beenden konnten, kam ihnen ein verhängnisvolles Missgeschick des 32-jährigen Angeklagten zuvor. Über ein spezielles Verfahren wollte er einen Teil seiner Ernte zu einem Konzentrat verarbeiten. Doch das Gemisch entzündete sich und setzte die Dunstabzugshaube in Brand. Vor einem herbeigeeilten Nachbar und der Feuerwehr, ließ sich die Plantage nicht verheimlichen. Von besonderer strafrechtlicher Relevanz sind vor Gericht zudem zwei Schreckschusswaffen, die der 32-Jährige griffbereit im Wohn- und Schlafbereich deponiert hatte. Auch wegen eines Baseballschlägers, den er neben der Wohnungstür abgestellt hatte, sah er sich dem Vorwurf des bewaffneten Drogenhandels ausgesetzt.

Der „Nebel vor seinen Augen“ habe sich gelegt, beteuerte der Angeklagte. Mit den Einnahmen – insgesamt knapp 15000 Euro – habe er überwiegend seinen Strombedarf für den Plantagenbetrieb gedeckt. Ein Drittel der Einnahmen habe er seinem Bruder gegeben. Dass sein Bekannter eigenständige Geschäfte mit der Ware trieb, sei ihm unrecht gewesen. „Mein Marihuana war mit Liebe gemacht“, erklärte der 32-Jährige dem Gericht.

Der jüngere der beiden Brüder wurde wegen Handels mit Drogen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt, wobei er auf eine baldige Unterbringung in einer Entziehungsanstalt hoffen darf. Sein älterer Bruder wurde zu einem Jahr und acht Monaten verurteilt, wobei die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird.