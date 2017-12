2017-12-20 07:00:00.0

Kellmünz Markt will Halle für Vereine bauen

Einige Kellmünzer Gruppen und der örtliche Bauhof benötigen mehr Lagerfläche. Die soll nun an der Weiherstraße entstehen. Von Armin Schmid

Gleich zwei neue Projekte sollen im Bereich des schmalen Grünstreifens zwischen der Kellmünzer Weiherstraße und der Bahnlinie verwirklicht werden. Bei dem ersten Vorhaben geht es um eine Lagerhalle, die den Platzbedarf örtlicher Vereine und des Bauhofs decken soll.

Nach derzeitiger Planung soll die Halle zwischen 22 und 26 Meter lang und etwa neun Meter breit werden. Der Standort an der Weiherstraße bietet sich laut Bürgermeister Michael Obst an, da dort schon der Bauhof angesiedelt ist. Neben der geplanten Lagerhalle befindet sich bereits die alte Vereinshütte, die bestehen bleiben und auch weiterhin genutzt werden soll. Vonseiten des Bauhofs sollen größere Gerätschaften, wie zum Beispiel die Anbaugeräte für den Winterdienst, saisonal eingelagert werden. Außerdem könnte ein Teil des Wertstoffhofs ausgelagert werden, teilte der Bürgermeister mit.

Die Größe der Halle richtet sich laut Obst auch nach den vorhandenen Aluminium-Falttoren, die kostenlos von der Patenkompanie der Bundeswehr zur Verfügung gestellt wurden. Die Tore seien in neuwertigem Zustand, sagte der Bürgermeister.

Obst schlug während der Kellmünzer Marktratssitzung vor, zunächst prüfen zu lassen, ob Baurecht an der exponierten Stelle überhaupt möglich sei. Hierzu soll die Bauvoranfrage zunächst an das Landratsamt weitergeleitet werden. Marktrat Gerhard Steur gab zu bedenken, dass genug Platz für eine spätere Erweiterung des Wertstoffhofs vorgehalten werden müsste. Rat Georg Funke fügte an, der Bau der Lagerhalle sei wichtig, da die Vereine mehr Platz benötigten. Der Zweite Bürgermeister Helmut Rieder sagte, im Bauhof herrsche bereits Platzmangel. Die Rätegemeinschaft stimmte der Bauvoranfrage für die Lagerhalle letztlich einstimmig zu. Im weiterführenden Teil des schmalen Grundstücksstreifens soll eine weitere Lagerhalle entstehen, die gewerblich genutzt werden soll. Aber Fahrzeuge würden bei der Ausfahrt aus der geplanten zweiten Lagerhalle direkt auf der Weiherstraße stehen. Mehrere Ratsmitglieder sahen darin ein Problem. Sie machten deutlich, dass die Ein-und Ausfahrt aus der direkt an der Straße stehenden Halle keine gute Option sei. Tore, die seitlich an der Lagerhalle angebracht werden, könnten jedoch Abhilfe schaffen und wurden als Lösung vorgeschlagen. Der Marktgemeinderat sprach sich ebenfalls einstimmig für die zweite Bauvoranfrage aus.